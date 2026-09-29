Saltillo, en el top 10 de ciudades con mayor contaminación del aire del continente

Saltillo se ubicó entre las 10 ciudades del continente americano con mayor contaminación del aire, tras registrar altas concentraciones promedio de partículas PM2.5 durante 2025, de acuerdo con los rankings de calidad del aire de IQAir.

Las PM2.5 son partículas de materia que tienen un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros. Por su tamaño, forman parte de los contaminantes atmosféricos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera perjudiciales para la salud.

Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire establecen para las PM2.5 un nivel recomendado de 5 µg/m³ como promedio anual. También contemplan metas intermedias para reducir de manera gradual las concentraciones de este contaminante y los riesgos asociados a su exposición.

En el comparativo de las ciudades que aparecen entre los registros más elevados de los rankings de IQAir, Saltillo se encuentra por debajo de Coyhaique, Nacimiento y Cochrane, en Chile; Santa Anita, en Perú, y Tlaxcalancingo, en Puebla, México.

A nivel nacional, en 2025 Saltillo ocupó el segundo lugar entre las ciudades con mayor concentración de PM2.5. El comportamiento de la contaminación también ha sido relacionado con la condición geográfica de la región. Saltillo y la Zona Metropolitana de Monterrey forman parte de la misma cuenca, por lo que especialistas han señalado que la calidad del aire de ambas zonas puede estar vinculada.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, existen indicios de que contaminantes generados en la Zona Metropolitana de Monterrey pueden llegar hacia Saltillo durante determinados periodos. Sin embargo, en 2025 Monterrey ocupó el puesto 43 a nivel nacional con 14.9 µg/m³.

El registro de Saltillo presenta un incremento respecto al año anterior, cuando en 2024 tuvo una concentración promedio anual de 17.7 µg/m³, por lo que el indicador aumentó 14.6 µg/m³ en 2025, es decir, la concentración promedio anual de en Saltillo creció 82.5% en un año.

En ese año, según los registros, agosto fue el mes con el valor más elevado, con 196.8, seguido de septiembre con 62.8; mientras que en julio se registró 13.2 y en octubre 15.9.

1 DE CADA 4 DÍAS, CON AIRE SUCIO

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, de los 271 días de 2026 transcurridos hasta ayer, en 63 Saltillo registró una calidad del aire mala, muy mala o extremadamente mala, según los parámetros de la propia dependencia.

Es decir, en lo que va de este año, la ciudad promedia condiciones adversas en la calidad del aire en uno de cada cuatro días.