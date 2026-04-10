Ofrecen recompensa para ubicar a maestro acusado de abuso en Monclova

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Ofrecen recompensa para ubicar a maestro acusado de abuso en Monclova
    El caso, ocurrido desde 2025, continúa sin avances en la localización del presunto responsable, lo que llevó a los padres a ofrecer una recompensa para obtener información. REDES SOCIALES

El caso permanece abierto desde 2025, con una orden de aprehensión vigente que no ha sido cumplimentada hasta el momento

MONCLOVA, COAH.- La falta de avances en un caso de presunto abuso sexual infantil llevó a la familia de la víctima a emprender acciones por cuenta propia en Monclova, donde desde hace meses permanece sin cumplimentarse una orden de aprehensión contra un docente señalado como responsable.

De acuerdo con los familiares, el caso se remonta a julio de 2025, cuando se presentó una denuncia formal en contra de un profesor de educación física que laboraba en el jardín de niños Gabriela Mistral. La víctima es una menor de cinco años de edad, quien presuntamente habría sido agredida dentro del plantel educativo.

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A pesar de que, según los denunciantes, existe un mandato judicial vigente para la captura del señalado, este no ha sido localizado, lo que ha generado inconformidad entre los afectados. La familia sostiene que el tiempo transcurrido sin resultados ha provocado una creciente sensación de impunidad.

Ante este panorama, los padres decidieron difundir el caso a través de redes sociales, con el objetivo de obtener información que permita ubicar al presunto responsable. Como parte de esta estrategia, anunciaron una recompensa económica de 5 mil pesos para quien proporcione datos verídicos que contribuyan a su localización.

Los familiares aseguran que la medida responde a la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de la investigación, al considerar que los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para concretar la detención.

En la información difundida, también se señala que, en etapas previas del proceso, se mencionó que el acusado contaba con un recurso legal que le habría permitido evitar su detención. Sin embargo, la familia insiste en que la orden de aprehensión continúa vigente y debe ejecutarse.

Para la recepción de información, los padres de la menor habilitaron un número telefónico, mediante el cual esperan recibir datos que ayuden a ubicar al docente. Aseguran que cualquier información será tratada con discreción y que el objetivo es que el señalado enfrente el proceso penal correspondiente.

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El caso ha comenzado a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios han replicado la ficha con la esperanza de contribuir a la localización del implicado.

Mientras tanto, la familia mantiene su exigencia de que se dé cumplimiento a la orden judicial y se avance en el proceso legal relacionado con el presunto delito de abuso sexual infantil.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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