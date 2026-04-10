Ofrecen recompensa para ubicar a maestro acusado de abuso en Monclova

De acuerdo con los familiares, el caso se remonta a julio de 2025, cuando se presentó una denuncia formal en contra de un profesor de educación física que laboraba en el jardín de niños Gabriela Mistral. La víctima es una menor de cinco años de edad, quien presuntamente habría sido agredida dentro del plantel educativo.

MONCLOVA, COAH.- La falta de avances en un caso de presunto abuso sexual infantil llevó a la familia de la víctima a emprender acciones por cuenta propia en Monclova , donde desde hace meses permanece sin cumplimentarse una orden de aprehensión contra un docente señalado como responsable.

A pesar de que, según los denunciantes, existe un mandato judicial vigente para la captura del señalado, este no ha sido localizado, lo que ha generado inconformidad entre los afectados. La familia sostiene que el tiempo transcurrido sin resultados ha provocado una creciente sensación de impunidad.

Ante este panorama, los padres decidieron difundir el caso a través de redes sociales, con el objetivo de obtener información que permita ubicar al presunto responsable. Como parte de esta estrategia, anunciaron una recompensa económica de 5 mil pesos para quien proporcione datos verídicos que contribuyan a su localización.

Los familiares aseguran que la medida responde a la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de la investigación, al considerar que los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para concretar la detención.

En la información difundida, también se señala que, en etapas previas del proceso, se mencionó que el acusado contaba con un recurso legal que le habría permitido evitar su detención. Sin embargo, la familia insiste en que la orden de aprehensión continúa vigente y debe ejecutarse.

Para la recepción de información, los padres de la menor habilitaron un número telefónico, mediante el cual esperan recibir datos que ayuden a ubicar al docente. Aseguran que cualquier información será tratada con discreción y que el objetivo es que el señalado enfrente el proceso penal correspondiente.