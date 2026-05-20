Ola de calor da tregua: Protección Civil advierte lluvias para el resto de la semana en Monclova

El funcionario señaló que desde este jueves por la tarde comenzarán a cambiar las condiciones climatológicas, dejando atrás las temperaturas extremas que se registraron en días recientes.

La intensa ola de calor que afectó a Monclova y municipios de la Región Centro durante los últimos días comenzó a quedar atrás y, en su lugar, se espera un incremento en las probabilidades de lluvia y tormentas para el resto de la semana, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Pedro Alvarado.

“Acabamos de dejar atrás la onda de calor que nos estaba afectando. A partir de hoy por la tarde hay pronóstico de lluvia para hoy y mañana; el viernes disminuye un poco la probabilidad, pero sábado y domingo nuevamente se esperan lluvias”, explicó.

De acuerdo con el pronóstico, para este jueves y viernes existe hasta un 60 a 75 por ciento de probabilidad de que se formen tormentas eléctricas en Monclova, mientras que durante el fin de semana podrían presentarse chubascos y tormentas dispersas.

Protección Civil alertó que además de lluvias moderadas a fuertes, podrían registrarse descargas eléctricas, rachas de viento, posible caída de granizo y encharcamientos repentinos en algunos sectores de la ciudad.

Ante ello, Pedro Alvarado indicó que la corporación se mantiene en vigilancia constante en los puntos considerados de riesgo, principalmente vados, bajadas de agua y rejillas pluviales.

“Nos mantenemos alerta y trabajando en los puntos importantes para nosotros, como los vados, las rejas de desagüe y algunas bajadas de agua, para tratar de que todo fluya con normalidad y evitar eventualidades”, comentó.

Entre las zonas que mantienen bajo monitoreo destacan el vado de Technotrim, el vado de la colonia Industrial, las “bajadas de agua” hacia el sector San José y las rejillas de desagüe ubicadas en la barda perimetral de Altos Hornos de México.

El director de Protección Civil detalló que actualmente cuentan con 10 elementos operativos por turno en el Departamento de Bomberos, aunque en caso de emergencia pueden activar a más personal hasta reunir a los 33 elementos disponibles.

Asimismo, destacó que los trabajos preventivos se realizan en coordinación con dependencias como Seguridad Pública, Servicios Primarios y Ecología para responder de manera rápida ante cualquier contingencia.