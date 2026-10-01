Padres de familia denuncian supuesto desfalco de 360 mil pesos en kínder

Lizet Hernández, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, señaló que las familias dejaron de confiar en las gestiones realizadas hasta ahora y buscarán iniciar por su cuenta el procedimiento legal.

MONCLOVA, COAH.- Padres de familia del Jardín de Niños María Escobedo Alvarado, en Monclova , Coahuila, decidieron acudir directamente ante la Fiscalía para denunciar el presunto faltante de más de 360 mil pesos provenientes del programa federal “La escuela es nuestra”, luego de considerar que ha transcurrido demasiado tiempo sin que se esclarezca el destino del recurso.

“Vamos a actuar directamente, yo en compañía de los padres de familia”, afirmó, al considerar que no recibieron oportunamente información sobre la desaparición del dinero ni orientación clara sobre cómo proceder.

El recurso había sido entregado para realizar mejoras en el plantel. Una parte fue utilizada en diferentes trabajos, pero posteriormente los padres fueron informados de que el dinero restante ya no estaba disponible.

De acuerdo con la versión expuesta a las familias, la entonces tesorera habría retirado el recurso en diferentes cantidades y lo mantenía en su domicilio, donde presuntamente fue robado.

Hernández cuestionó que esa situación no fuera comunicada inmediatamente.

“Lo correcto debió de haber sido: ‘¿Saben qué, padres?, el dinero ya no está’ (...) y no se nos dijo”, expresó.

La representante señaló que el faltante supera los 360 mil pesos y que el dinero resulta necesario debido a las condiciones del jardín.

Entre las necesidades pendientes mencionó el cambio de puertas, rehabilitación de instalaciones y trabajos en una barda que presenta deterioro, además de adecuaciones en los juegos infantiles.

“Tenemos la barda que se está cayendo (...) sí hay muchas cosas que el jardín requiere y ahorita nos quedamos en nada”, reclamó.

Las familias aseguran que esperaron prácticamente un año para obtener claridad sobre el recurso y que fue hasta agosto cuando conocieron que el dinero ya no estaba disponible.

Hernández indicó que la denuncia será dirigida contra quien tenía bajo su responsabilidad los recursos, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existió algún delito y establecer responsabilidades.