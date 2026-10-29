Persiguen a adolescente en motocicleta y lo atacan con machete en Monclova

La víctima, identificada como Jonathan Alexander, conocido como “Jona”, presuntamente intentaba escapar de sus agresores cuando fue interceptado en el cruce de las calles 7 y 44.

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 15 años resultó lesionado con un machete en la nuca, luego de ser perseguido por varios motociclistas que lo alcanzaron cerca de una unidad deportiva en la colonia 21 de Marzo, en Monclova .

De acuerdo con versiones de testigos, el menor circulaba en su motocicleta cuando varios sujetos le cerraron el paso, provocando que perdiera el control de la unidad y cayera sobre el pavimento.

Tras derribarlo, algunos de los involucrados descendieron de sus motocicletas y comenzaron a golpearlo. Durante la agresión, uno de ellos presuntamente utilizó un machete y le provocó una herida cortante en la parte posterior de la cabeza.

Los gritos y la violencia del ataque alertaron a los habitantes del sector, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Los presuntos responsables huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al adolescente y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica. De manera preliminar, se informó que la lesión no ponía en riesgo su vida.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre personas detenidas por estos hechos ni sobre el motivo de la agresión.

(Con información de medios locales)