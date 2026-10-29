Persiguen a adolescente en motocicleta y lo atacan con machete en Monclova

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    Persiguen a adolescente en motocicleta y lo atacan con machete en Monclova
    Jonathan Alexander, conocido como “Jona”, resultó lesionado en la nuca luego de caer de su motocicleta durante la agresión. REDES SOCIALES

El menor de 15 años intentaba escapar de varios motociclistas cuando fue interceptado cerca de una unidad deportiva; terminó hospitalizado con una herida cortante en la nuca

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 15 años resultó lesionado con un machete en la nuca, luego de ser perseguido por varios motociclistas que lo alcanzaron cerca de una unidad deportiva en la colonia 21 de Marzo, en Monclova.

La víctima, identificada como Jonathan Alexander, conocido como “Jona”, presuntamente intentaba escapar de sus agresores cuando fue interceptado en el cruce de las calles 7 y 44.

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De acuerdo con versiones de testigos, el menor circulaba en su motocicleta cuando varios sujetos le cerraron el paso, provocando que perdiera el control de la unidad y cayera sobre el pavimento.

Tras derribarlo, algunos de los involucrados descendieron de sus motocicletas y comenzaron a golpearlo. Durante la agresión, uno de ellos presuntamente utilizó un machete y le provocó una herida cortante en la parte posterior de la cabeza.

Los gritos y la violencia del ataque alertaron a los habitantes del sector, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Los presuntos responsables huyeron antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al adolescente y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica. De manera preliminar, se informó que la lesión no ponía en riesgo su vida.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre personas detenidas por estos hechos ni sobre el motivo de la agresión.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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