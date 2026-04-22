Pide alcalde de Monclova a padres no dejar todo a escuelas tras amenaza en colegio

MONCLOVA, COAH.— El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, hizo un llamado a padres y madres de familia a fortalecer la comunicación con sus hijos. También pidió mantenerse atentos a su comportamiento para prevenir situaciones de riesgo. Lo anterior, luego de que durante las primeras horas del día se registrara una movilización de autoridades en el Colegio María Montessori. Esto, tras la difusión de un mensaje con amenazas de un posible tiroteo contra alumnos, presuntamente emitido por un estudiante del plantel.

El hecho derivó en la activación de un operativo encabezado por la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado. Como parte de las acciones, se implementó la Operación Mochila en la institución privada. El edil subrayó que, aunque las escuelas cuentan con protocolos de actuación, la responsabilidad no debe recaer únicamente en ellas. Señaló que también corresponde a los padres involucrarse en la vida diaria de sus hijos. “No descuidarlos, no dejar la responsabilidad total a las escuelas”, expresó. Reiteró la importancia de mantener vigilancia sobre el entorno y las conductas de los menores. Explicó que, tras la situación, se activó un protocolo coordinado entre autoridades educativas, de seguridad y de procuración de justicia. El objetivo fue revisar el caso a detalle y descartar cualquier riesgo dentro del plantel.

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Villarreal Pérez advirtió que este tipo de situaciones, aunque en algunos casos se originen como bromas, deben atenderse con seriedad. Señaló que pueden escalar y generar consecuencias graves tanto para quien las emite como para quienes las reciben. Ante ello, insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre gobierno, escuelas y familias. Esto, para detectar a tiempo señales de alerta relacionadas con acoso escolar, intentos de autolesión o amenazas. Indicó que, al identificar cualquier indicio de riesgo, es fundamental seguir los canales adecuados y aplicar los protocolos correspondientes. Con ello, se busca atender de raíz las problemáticas y evitar que se repitan hechos que pongan en peligro a la comunidad estudiantil.

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