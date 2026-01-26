Pide auxilio en comercio tras ser agredida por su pareja en Frontera

Monclova
/ 26 enero 2026
    Pide auxilio en comercio tras ser agredida por su pareja en Frontera
    Elementos de Seguridad Pública acudieron al negocio donde la joven pidió auxilio durante la noche. FOTO: ARCHIVO

El caso fue turnado a instancias especializadas para garantizar protección y seguimiento legal a la joven afectada por presunta violencia familiar

FRONTERA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se registró durante la noche en la colonia Occidental, en Ciudad Frontera, luego de que una joven solicitara ayuda en un negocio tras presuntamente ser víctima de violencia familiar. La situación generó momentos de tensión entre comerciantes y vecinos del sector, quienes presenciaron la llegada de la mujer en evidente estado de alteración.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento conocido como El Patrón, ubicado sobre la calle Oaxaca, hasta donde arribó la afectada buscando resguardo. De acuerdo con el testimonio de la encargada del comercio, la joven ingresó de manera repentina, desorientada, con una crisis nerviosa visible y con lesiones apreciables en distintas partes del cuerpo, por lo que de inmediato se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias.

TE PUEDE INTERESAR: Estafaban a adultos mayores con rituales en San Buenaventura y vuelven a ser detenidos

Ante el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio junto con paramédicos, quienes aseguraron el área y realizaron una primera valoración médica. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la mujer, enfocándose en estabilizarla emocionalmente y revisar los golpes recientes, así como el dolor generalizado que manifestaba al momento de la revisión inicial.

La joven fue identificada como Adriana, de 25 años de edad, quien refirió a las autoridades que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja al interior de su domicilio. Según su versión, durante el altercado fue agredida físicamente, recibiendo golpes y patadas por parte de su esposo, lo que la llevó a salir apresuradamente del inmueble para ponerse a salvo.

El domicilio señalado se localiza en la privada Miguel Blanco, a corta distancia del negocio donde pidió auxilio, lo que permitió que la víctima encontrara ayuda en cuestión de minutos tras la agresión. Esta cercanía fue clave para que la joven lograra resguardarse antes de que la situación escalara.

Para proteger su integridad, los agentes activaron los protocolos correspondientes en casos de presunta violencia contra la mujer, manteniéndola bajo resguardo preventivo mientras se recababa la información inicial y se realizaban las diligencias necesarias. No se informó sobre la detención inmediata del presunto agresor en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el caso fue canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, donde se dará seguimiento legal y se le brindará acompañamiento psicológico especializado, conforme a los procedimientos establecidos. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos para activar los mecanismos de protección y evitar situaciones de mayor riesgo.

(Con información de NRT)

