Estafaban a adultos mayores con rituales en San Buenaventura y vuelven a ser detenidos

TORREÓN. COAH.- Una pareja señalada por presuntamente cometer estafas en contra de adultos mayores en el municipio de San Buenaventura fue detenida en Torreón, tras ser identificada como probable responsable de varios robos cometidos mediante engaños, de acuerdo con la información disponible.

Las investigaciones establecen que los ahora imputados operaban principalmente en el primer cuadro de San Buenaventura, donde interceptaban a personas de la tercera edad para ofrecerles supuestos servicios de lectura de cartas y rituales de bendición de dinero. Bajo el argumento de que el efectivo podría multiplicarse tras un procedimiento especial, lograban captar la atención y confianza de las víctimas.

El método consistía en solicitar a los adultos mayores que entregaran el dinero en efectivo que llevaban consigo, el cual sería sometido a una supuesta bendición. Posteriormente, les pedían retirarse momentáneamente con el pretexto de conseguir un objeto necesario para completar el ritual. Ese lapso era aprovechado por los presuntos estafadores para huir del lugar con el dinero, dejando a las víctimas sin posibilidad inmediata de reacción.

De acuerdo con las indagatorias, la pareja se desplazaba a bordo de un vehículo compacto color rojo, el cual utilizaban para movilizarse entre distintos puntos y facilitar su escape tras cometer los ilícitos. Esta característica permitió vincularlos con varios casos de robo por engaño registrados en la región.

Los detenidos fueron identificados como Mario “N” y Teresa “N”, quienes fueron ubicados y asegurados en la colonia Torreón Residencial, en la ciudad de Torreón. Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de un juez penal en la Región Centro del estado, donde se inició el proceso legal correspondiente.

De manera oficial se informó que los imputados ya contaban con antecedentes por el mismo delito, luego de haber sido detenidos en el año 2022 bajo un modus operandi similar. Por esta razón, las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si existen más víctimas relacionadas con estos hechos.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el número total de casos en los que pudo haber participado la pareja, así como para establecer el monto de lo sustraído mediante este esquema de engaño. El caso vuelve a poner en evidencia la recurrencia de fraudes dirigidos a sectores vulnerables, particularmente adultos mayores, quienes suelen ser blanco de este tipo de delitos.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población para no entregar dinero ni objetos de valor a personas desconocidas que prometan beneficios económicos a través de rituales o prácticas similares, y a denunciar cualquier situación sospechosa ante las instancias correspondientes.

(Con información de medios locales)