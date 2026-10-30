Piden extender operativos de verificación a gasolineras en Monclova

El empresario Carlos Elizondo Delgado señaló que es necesario revisar tanto a las gaseras como a los expendios de combustible, con el fin de que los clientes tengan la tranquilidad de que se les surte la cantidad de litros por la que están pagando, de acuerdo con lo expuesto en medios locales.

MONCLOVA, COAH.- Tras los recientes operativos de verificación realizados por la Secretaría de Energía (SENER) y la Guardia Nacional en estaciones de gas LP de Monclova , empresarios del sector consideraron necesario que las inspecciones se extiendan también a las gasolineras para proteger la economía de los consumidores.

En este sentido, Elizondo Delgado apuntó que en las bombas de gasolina los usuarios pueden percatarse de las fechas de calibración de los equipos, lo que les permite corroborar que el servicio está regulado. Asimismo, lamentó que el Gobierno Federal haya cerrado la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el municipio.

RESPALDAN OPERATIVOS Y PIDEN TRANSPARENCIA

Además, el concesionario de gas LP, Gerardo Oyervides, manifestó su respaldo a las revisiones aleatorias que realizan las autoridades para verificar la legalidad de las operaciones, las facturas de compra y venta, así como los inventarios de las empresas.

Oyervides consideró positivo que estos procedimientos se realicen con el acompañamiento de la Guardia Nacional y subrayó la importancia de que las autoridades no solo ejecuten las inspecciones, sino que abran investigaciones y hagan públicos los resultados cuando detecten incumplimientos, para que la ciudadanía conozca qué establecimientos operan correctamente.

Asimismo, advirtió que algunas empresas descuidan aspectos fundamentales como el mantenimiento de las pipas, las condiciones mecánicas de las unidades y la capacitación del personal, situaciones que pueden representar riesgos para la población. En cuanto a los precios, aclaró que el costo del gas LP se mantiene visible en 11.14 pesos y precisó que los protectores colocados en los dispensarios durante las lluvias tienen la única finalidad de cuidar los equipos de las condiciones climáticas.

RESTABLECEN SERVICIO

De acuerdo con la información difundida, luego de que se clausurara una estación ubicada en la colonia Estancias de San Juan Bautista durante los operativos, algunas gaseras que no prestaban servicio reanudaron sus actividades de manera normal al día siguiente, tras las revisiones correspondientes.