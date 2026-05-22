Piden reabrir Ecoparque Monclova tras un año cerrado

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    Piden reabrir Ecoparque Monclova tras un año cerrado
    Colectivos y ciudadanos solicitaron transparentar el avance de las obras y reabrir el espacio al público. LIDIET MEXICANO
    Piden reabrir Ecoparque Monclova tras un año cerrado
    El Ecoparque era utilizado por familias y visitantes para actividades recreativas y contacto con la naturaleza. CORTESÍA

Ciudadanos y ambientalistas cuestionan falta de avances en remodelación y piden transparencia sobre atención a fauna silvestre

MONCLOVA, COAH.- A un año del cierre del Ecoparque Monclova, ciudadanos y colectivos ambientalistas comenzaron a exigir la reapertura del espacio, al considerar que representa un punto importante para la convivencia familiar, la educación ambiental y la atención de fauna silvestre en la región.

La petición tomó fuerza luego de que circularan imágenes de restos óseos de animales dentro de las instalaciones. Esto generó inquietud entre la población y provocó un pronunciamiento oficial del Gobierno Municipal, que aseguró que dichos restos forman parte de procesos biológicos y de conservación realizados dentro de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

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El municipio informó que algunos restos permanecían en una zona de exposición solar controlada como parte de procedimientos de preservación anatómica con fines académicos y veterinarios. También afirmó que los animales continúan bajo supervisión médica y atención especializada.

PIDEN TRANSPARENCIA

Para integrantes de la comunidad ambientalista, el problema principal no es únicamente el estado de los animales, sino la falta de información sobre el proyecto de remodelación y el prolongado cierre del parque.

Carlos Liñán, administrador de la página Exploradores Coahuilenses, señaló que el Ecoparque era uno de los espacios más importantes de educación ambiental en la Región Centro de Coahuila y que su ausencia ha dejado un vacío importante para la ciudadanía.

“Era un centro de educación ambiental muy importante aquí en la región. Se estaban realizando actividades, pláticas y había especialistas trabajando ahí. Hace mucha falta porque en Monclova todavía existe mucha desorganización en cuestión de educación ambiental”, expresó.

$!Imágenes difundidas recientemente sobre restos óseos dentro del Ecoparque provocaron inquietud entre la población.
Imágenes difundidas recientemente sobre restos óseos dentro del Ecoparque provocaron inquietud entre la población. CORTESÍA

Liñán recordó que el lugar se consolidó durante administraciones anteriores como un espacio de aprendizaje y convivencia familiar. Además, dijo, se convirtió en un sitio atractivo para quienes buscaban contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad.

“Era un sitio donde las familias podían caminar, convivir, llevar comida, subir a los miradores y apreciar la fauna. La experiencia del Ecoparque es muy distinta a otros espacios recreativos de Monclova”, comentó.

SIN CLARIDAD EN OBRAS

El integrante de Exploradores Coahuilenses señaló que, aunque las autoridades anunciaron trabajos de modernización desde hace meses, no existe claridad sobre el avance real de las obras.

“Ya pasó un año y no hay información clara. Personas que trabajan dentro del Ecoparque nos dicen que prácticamente no hay avances importantes, más allá de algunas mejoras en ciertas jaulas”, indicó.

También cuestionó que el acceso continúe restringido para la ciudadanía, mientras que en algunas ocasiones el lugar sí ha sido utilizado para eventos privados.

“Eso es lo que incomoda a la comunidad. El Ecoparque es un espacio público y debería estar abierto para las familias, no solamente para ciertos eventos”, declaró.

$!Ambientalistas señalaron que el lugar funcionaba como espacio de convivencia y educación ambiental en Monclova.
Ambientalistas señalaron que el lugar funcionaba como espacio de convivencia y educación ambiental en Monclova. CORTESÍA

Liñán aseguró que Monclova atraviesa momentos complicados en materia económica y social, por lo que considera que espacios naturales como el Ecoparque ayudan al bienestar emocional y la convivencia.

PREOCUPA ATENCIÓN A FAUNA

Otro de los temas que preocupa a colectivos ambientalistas es el funcionamiento de la UMA y la atención a fauna silvestre lesionada en la región.

Carlos Liñán señaló que constantemente reciben reportes de aves y animales heridos, pero actualmente no existe un protocolo claro de atención ni seguimiento público de los casos.

“Hemos tenido reportes de especies lastimadas y no sabemos qué pasa después. Hace falta activar completamente la UMA para rescate y manejo de estas especies porque en esta región prácticamente no existe otro espacio para hacerlo”, mencionó.

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Respecto a las condiciones de los animales, reconoció que durante años hubo mejoras dentro del Ecoparque, aunque también persistían problemas en algunas áreas, principalmente con especies nativas en espacios reducidos.

“Sí había animales en espacios reducidos, especialmente especies como pecaríes, zorros o linces. En una ciudad tan caliente como Monclova eso complicaba mucho las condiciones”, comentó.

Finalmente, Liñán pidió a las autoridades municipales informar con claridad cuál será el futuro del Ecoparque y si realmente podrá reabrir este mismo año.

“La ciudadanía merece saber qué está pasando. Lo único que pedimos es transparencia y que se reactive un espacio que es importante para la ciudad”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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