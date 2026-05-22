Detectan en Monclova primer caso de gusano barrenador en mascota

De acuerdo con el funcionario, el caso fue identificado luego de que médicos veterinarios acudieran recientemente a una capacitación sobre protocolos de actuación ante posibles contagios. Fue en una farmacia veterinaria donde detectaron una herida sospechosa en el animal y activaron el procedimiento correspondiente.

MONCLOVA, COAH.- El primer caso de gusano barrenador detectado en Monclova corresponde a un perro atendido en una veterinaria del sector Hipódromo, confirmó el director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez, quien aclaró que hasta el momento no se han registrado contagios en ganado dentro del municipio.

Personal del Comité de Protección Pecuaria recabó muestras y realizó el reporte sanitario. Posteriormente, el laboratorio confirmó la presencia de una larva en fase 1, considerada una etapa temprana en la que aún no inicia el proceso reproductivo.

“Lo que ocurrió fue que la mosca depositó el huevo, pero la larva todavía no estaba en funciones reproductivas. Se actuó a tiempo y eso permitió detener el proceso”, explicó Luis Gutiérrez.

El funcionario señaló que el perro permanece bajo resguardo, recibiendo atención médica, desinfección y el tratamiento necesario, además de que los huevecillos detectados fueron eliminados para evitar riesgos de propagación.

El caso se suma al más reciente reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que mantiene 15 casos activos de gusano barrenador en Coahuila y 19 acumulados en lo que va del año. De los contagios vigentes, tres corresponden a la Región Centro: dos en Castaños y uno en Monclova.

Autoridades y productores mantienen acciones preventivas en distintas regiones del estado, entre ellas aplicación de ivermectina, monitoreo de animales y dispersión de mosca estéril para contener la propagación de la plaga.