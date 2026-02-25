Pisa cables pelones, sufre descarga y termina lesionada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente doméstico interrumpió la madrugada en la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, luego de que una mujer recibiera una descarga eléctrica al interior de su vivienda, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia.

La afectada fue identificada como Eunice ¨N¨, de 42 años, quien se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Indios Irritilas, casi en el cruce con Fundición, cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con la información recabada, la mujer se levantó de la cama durante la madrugada con la intención de dirigirse al sanitario. Al caminar descalza por el interior de la vivienda, pisó accidentalmente una extensión eléctrica que presentaba cables pelones expuestos.

El contacto directo con el cableado defectuoso provocó una descarga ligera que la sorprendió y le hizo perder el equilibrio. Como consecuencia del impacto, cayó al suelo y se lesionó el antebrazo derecho.

Familiares que se encontraban en el domicilio se percataron de lo ocurrido y solicitaron apoyo inmediato a través del sistema de emergencias 911, generando la rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas arribaron al domicilio y brindaron atención prehospitalaria a la mujer. Tras la valoración correspondiente, revisaron sus signos vitales y confirmaron que la descarga eléctrica no comprometió su estado general de salud ni le provocó quemaduras visibles.

Luego de la evaluación médica en el lugar, se determinó que las lesiones eran leves y que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en la vivienda bajo el cuidado de sus familiares.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente, descartando riesgos adicionales dentro del domicilio.

El incidente no pasó a mayores; sin embargo, dejó en evidencia el peligro que representa el uso de extensiones eléctricas en mal estado dentro del hogar. En este caso, el accidente quedó en un susto y una lesión leve, pero requirió la intervención de cuerpos de emergencia durante la madrugada en este sector habitacional de Monclova.

(Con información de medios locales)