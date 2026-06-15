Por lluvias, suspenden plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova

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    Por lluvias, suspenden plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova
    La suspensión busca proteger la seguridad de usuarios, abogados, trabajadores y funcionarios judiciales LIDIET MEXICANO

Autoridades consideran que las condiciones climáticas representan un peligro para la población

MONCLOVA, COAH.- Ante las intensas lluvias que han generado condiciones de riesgo en la Región Centro de Coahuila, el Poder Judicial del Estado determinó suspender este 15 de junio los plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova, como medida preventiva para proteger a la ciudadanía y al personal judicial.

A través de un aviso oficial, se informó que la decisión se tomó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por inundaciones repentinas, las cuales representan una situación peligrosa y pueden poner en riesgo la vida de las personas.

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La suspensión aplica para los municipios que integran el Distrito Judicial de Monclova: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento y San Buenaventura.

Las autoridades señalaron que la medida fue acordada en coordinación con instancias estatales debido a las condiciones climatológicas adversas que afectan a gran parte de la región, donde desde las primeras horas de este lunes se han registrado fuertes precipitaciones, encharcamientos e inundaciones en diversas vialidades.

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El Poder Judicial exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias y el riesgo de inundaciones.

La suspensión de actividades procesales busca garantizar la seguridad de usuarios, abogados, trabajadores y funcionarios judiciales ante la contingencia meteorológica que afecta a la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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