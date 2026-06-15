Por lluvias, suspenden plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova
Autoridades consideran que las condiciones climáticas representan un peligro para la población
MONCLOVA, COAH.- Ante las intensas lluvias que han generado condiciones de riesgo en la Región Centro de Coahuila, el Poder Judicial del Estado determinó suspender este 15 de junio los plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova, como medida preventiva para proteger a la ciudadanía y al personal judicial.
A través de un aviso oficial, se informó que la decisión se tomó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por inundaciones repentinas, las cuales representan una situación peligrosa y pueden poner en riesgo la vida de las personas.
La suspensión aplica para los municipios que integran el Distrito Judicial de Monclova: Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento y San Buenaventura.
Las autoridades señalaron que la medida fue acordada en coordinación con instancias estatales debido a las condiciones climatológicas adversas que afectan a gran parte de la región, donde desde las primeras horas de este lunes se han registrado fuertes precipitaciones, encharcamientos e inundaciones en diversas vialidades.
El Poder Judicial exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias y el riesgo de inundaciones.
La suspensión de actividades procesales busca garantizar la seguridad de usuarios, abogados, trabajadores y funcionarios judiciales ante la contingencia meteorológica que afecta a la región.