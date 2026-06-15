Por lluvias, suspenden plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Ante las intensas lluvias que han generado condiciones de riesgo en la Región Centro de Coahuila, el Poder Judicial del Estado determinó suspender este 15 de junio los plazos procesales en el Distrito Judicial de Monclova, como medida preventiva para proteger a la ciudadanía y al personal judicial.

A través de un aviso oficial, se informó que la decisión se tomó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por inundaciones repentinas, las cuales representan una situación peligrosa y pueden poner en riesgo la vida de las personas.