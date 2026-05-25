Presentan oficialmente la edición 81 de la Feria de San Buenaventura

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Presentan oficialmente la edición 81 de la Feria de San Buenaventura
    Autoridades municipales y el Comité Organizador presentaron oficialmente la edición 81 de la Feria de San Buenaventura, una de las festividades más representativas de la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una cartelera llena de música, tradición y espectáculos para toda la familia, el Comité Organizador presentó oficialmente la edición número 81 de la Feria de San Buenaventura, considerada una de las celebraciones más importantes y esperadas de la Región Centro de Coahuila.

Durante la presentación estuvieron presentes Bertha Luz Flores Moreno, presidenta del Comité de Feria, así como funcionarios municipales, las reinas salientes y las nuevas candidatas al reinado, quienes participaron en el arranque oficial de las actividades rumbo a las tradicionales fiestas del mes de julio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/recibe-el-periodista-de-vanguardia-jesus-pena-mencion-especial-en-premio-breach-valdez-OI20938547

Entre los artistas más relevantes que formarán parte de esta edición destacan las presentaciones de Yuridia, Alicia Villarreal, Grupo Primavera y Banda MS, quienes encabezarán algunos de los conciertos más esperados por el público.

Las actividades iniciarán el próximo viernes 3 de julio con la tradicional Velada de Coronación, donde Alicia Villarreal será la encargada de abrir oficialmente las festividades con un concierto que marcará el arranque de varias semanas de celebración.

El sábado 4 de julio se llevará a cabo el Rodeo de 8 Segundos, acompañado del espectáculo de El Caballo Dorado, mientras que el domingo 5 de julio se realizará un Palomazo Norteño con la participación de Los Nuevos Caballeros.

Para el viernes 10 de julio se tiene programado el gran Norteñazo con Los Desatados, agrupación integrada por Marco Marroquín, Gustavo Reyna, Luis y Julián Jr., además de Edwin Sandoval, de Los Viejones de Linares, alternando también con Volver a la Cumbia.

Ese mismo día arrancará la tradicional cabalgata desde el ejido San Blas, concluyendo el 12 de julio en la Asociación Ganadera, fortaleciendo una de las tradiciones más representativas del municipio.

La música continuará el sábado 11 de julio con la esperada presentación de Grupo Primavera, además de La Fiera de Ojinaga y Pacto Norteño. Posteriormente, el domingo 12 de julio se presentarán Elías Medina y Fara Fara Dúo.

Uno de los conciertos que más expectativa ha generado es el de Banda MS, programado para el viernes 17 de julio, donde miles de asistentes podrán disfrutar de uno de los grupos más populares del regional mexicano.

Asimismo, el sábado 18 de julio llegará Yuridia junto a Miguel Galindo, en una noche que promete reunir a cientos de familias y seguidores de la cantante.

Ese mismo sábado se realizará también la tradicional Conformación de Caballos, evento que resalta la pasión ecuestre y las costumbres que distinguen a la Feria de San Buenaventura.

Las celebraciones concluirán el domingo 19 de julio con el espectáculo Súper Bull Internacional, cerrando así una edición que promete gran afluencia de visitantes, derrama económica y un ambiente lleno de tradición y orgullo para San Buenaventura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ferias

Localizaciones


Coahuila
San Buenaventura

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Peña recibió una mención especial por un reportaje centrado en actos de tortura en cárceles de Coahuila.

Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez

El INE realizó una depuración de registros en Coahuila como parte de los preparativos para la jornada electoral del 7 de junio.

‘Rasura’ INE a mil 180 coahuilenses de la lista nominal
El candidato de Morena al Distrito 9, Antonio Attolini, aseguró que existen contratos duplicados y trabajos de mantenimiento no realizados en pozos y cárcamos operados por SIMAS Torreón.

Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón
La salida de Andrés ‘Andy’ López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena provocó las críticas en las dirigencias del PRI y el PAN.

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”
Las brigadas de Actividad Comunitaria realizan trabajos de limpieza en plazas, áreas verdes, calles y bulevares de Saltillo como parte del modelo de Justicia Cívica impulsado por el municipio.

Transforman espacios públicos en Saltillo con labores comunitarias
El mejor distractor

El mejor distractor
true

Rocha: el principio del fin de Morena (II)

true

POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila