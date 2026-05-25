Presentan oficialmente la edición 81 de la Feria de San Buenaventura

Durante la presentación estuvieron presentes Bertha Luz Flores Moreno, presidenta del Comité de Feria, así como funcionarios municipales, las reinas salientes y las nuevas candidatas al reinado, quienes participaron en el arranque oficial de las actividades rumbo a las tradicionales fiestas del mes de julio.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con una cartelera llena de música, tradición y espectáculos para toda la familia, el Comité Organizador presentó oficialmente la edición número 81 de la Feria de San Buenaventura, considerada una de las celebraciones más importantes y esperadas de la Región Centro de Coahuila.

Entre los artistas más relevantes que formarán parte de esta edición destacan las presentaciones de Yuridia, Alicia Villarreal, Grupo Primavera y Banda MS, quienes encabezarán algunos de los conciertos más esperados por el público.

Las actividades iniciarán el próximo viernes 3 de julio con la tradicional Velada de Coronación, donde Alicia Villarreal será la encargada de abrir oficialmente las festividades con un concierto que marcará el arranque de varias semanas de celebración.

El sábado 4 de julio se llevará a cabo el Rodeo de 8 Segundos, acompañado del espectáculo de El Caballo Dorado, mientras que el domingo 5 de julio se realizará un Palomazo Norteño con la participación de Los Nuevos Caballeros.

Para el viernes 10 de julio se tiene programado el gran Norteñazo con Los Desatados, agrupación integrada por Marco Marroquín, Gustavo Reyna, Luis y Julián Jr., además de Edwin Sandoval, de Los Viejones de Linares, alternando también con Volver a la Cumbia.

Ese mismo día arrancará la tradicional cabalgata desde el ejido San Blas, concluyendo el 12 de julio en la Asociación Ganadera, fortaleciendo una de las tradiciones más representativas del municipio.

La música continuará el sábado 11 de julio con la esperada presentación de Grupo Primavera, además de La Fiera de Ojinaga y Pacto Norteño. Posteriormente, el domingo 12 de julio se presentarán Elías Medina y Fara Fara Dúo.

Uno de los conciertos que más expectativa ha generado es el de Banda MS, programado para el viernes 17 de julio, donde miles de asistentes podrán disfrutar de uno de los grupos más populares del regional mexicano.

Asimismo, el sábado 18 de julio llegará Yuridia junto a Miguel Galindo, en una noche que promete reunir a cientos de familias y seguidores de la cantante.

Ese mismo sábado se realizará también la tradicional Conformación de Caballos, evento que resalta la pasión ecuestre y las costumbres que distinguen a la Feria de San Buenaventura.

Las celebraciones concluirán el domingo 19 de julio con el espectáculo Súper Bull Internacional, cerrando así una edición que promete gran afluencia de visitantes, derrama económica y un ambiente lleno de tradición y orgullo para San Buenaventura.