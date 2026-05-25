Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”

La salida de Andrés ‘Andy’ López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena provocó las críticas en las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). El PRI lanzó una crítica a la carta y calificó como “curioso” que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) renunciara días antes de la elección en Coahuila, el 7 de junio.

“Es curioso que Andy López Beltrán renunciara días antes de la elección en Coahuila”, señaló el Revolucionario Institucional; sin embargo, remató con una referencia al pasado proceso electoral de 2025. “Al parecer no quiere ‘manchar’ su trayectoria política con otra derrota como la de Durango”, expresó el partido tricolor en sus redes sociales. Hicieron alusión a la votación del año pasado, en donde alianza PRI-PAN se consolidó como primera fuerza política de la entidad, mientras que el oficialismo perdió terreno bajo la dirigencia de Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán.

El dirigente nacional de Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, también reaccionó a la renuncia de López Beltrán: “Nos da un poquito de pena que se vaya. Nos encantaban sus ‘palizas’ donde quedaba Morena en cuarto lugar, como en Durango”, ironizó en conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Según dijo Romero Herrera, la decisión de ‘Andy’ López Beltrán “es una muestra del derrumbe de esa cosa llamada Morena” y “la caída de lo que sabemos que no iba a durar más de 12 años”.

RENUNCIA ‘ANDY’ A MORENA; VA POR DIPUTACIÓN EN TABASCO La mañana de este lunes, López Beltrán presentó su renuncia en una misiva dirigida a la presidenta de su partido, Ariadna Montiel Reyes, en donde hizo pública su intención de contender por una diputación federal en Tabasco rumbo a la elección intermedia de 2027. En su carta dirigida a la presidenta nacional del partido, al Congreso y Consejo Nacional de Morena, así como a la militancia del partido, reiteró que su militancia permanecerá intacta dentro del partido guinda y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con los ideales de la 4T “seguirá vigente y con más fuerza que nunca”. En el documento, López Beltrán explicó que su separación responde a su intención de contender por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del estado de Tabasco, distrito que comprende municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En el mismo documento, ‘Andy’ presentó un balance de las actividades realizadas durante un año y siete meses al frente de la Secretaría de Organización de Morena. De acuerdo con lo expuesto, durante ese periodo el partido incrementó su padrón en 10 millones de nuevos militantes y logró credencializar a cerca de siete millones de afiliados mediante la instalación de 300 módulos de credencialización distribuidos en los distritos electorales federales del país.

También afirmó que fueron establecidos comités seccionales en 69 mil 396 secciones electorales, equivalentes al 97 por ciento de las existentes en el país, además de la conformación de consejos municipales en mil 952 municipios bajo régimen de partidos. “Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”, escribió. Tras difundirse la carta, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, publicó un mensaje en su cuenta de X en respaldo a la decisión de López Beltrán: “Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de Morena, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento”, escribió.

La dirigente agregó que López Beltrán ha sido “parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México” y le deseó éxito en la nueva etapa política que emprenderá. Desde el 2025, analistas apuntaban la salida de López debido a tensiones internas dentro de Morena y con la salida de Alcalde se visualizaba su renuncia muy pronto. La exdirigente del partido aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum para unirse a la Consejería Jurídica de la Presidencia desde inicios de mes. DURANGO, ELECCIÓN PERDIDA DE MORENA En las pasadas elecciones de 2025, López Beltrán fungió como operador político de Morena en Durango, proceso que concluyó en derrota al no lograr el control del Congreso local, así como tampoco se logró una victoria en la capital del Estado. PRI-PAN, que llevó al poder en 2022 al gobernador Esteban Villegas Villarreal, se mantuvo como principal fuerza con poco margen de diferencia.

López Beltrán no solo no cumplió con el objetivo de ganar en la mayoría de los 39 municipios que conforman Durango, sino que perdieron cuatro de los 20 que gobernaban y PRI sumó dos municipios más.

Contrario a Veracruz, donde el partido guinda se mantuvo como principal fuerza política. Morena, junto a Partido Verde Ecologista de México, ganó 71 de los 217 municipios. Ahora, las elecciones de Coahuila (donde también fungió como operador político) se encuentra a la vuelta de la esquina y Morena busca consolidarse por primera vez con la mayoría calificada en el Congreso local y ganar terreno en una entidad tradicionalmente dominada por el PRI, por lo que la salida de ‘Andy’ genera los cuestionamientos. (Con información de El Universal)

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