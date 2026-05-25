Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez

El periodista y cronista de VANGUARDIA Jesús Peña Sánchez, recibió una mención especial en la octava edición del Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, reconocimiento que destacó un reportaje centrado en un caso de presunta tortura dentro de cárceles de Coahuila. Con casi 24 años de trayectoria dentro de VANGUARDIA, Jesús Peña señaló que recibir esta distinción representa una satisfacción importante, al tratarse de un premio nacional enfocado en trabajos periodísticos de investigación y narrativa relacionados con derechos humanos.

“Una mención especial me satisface mucho porque es un concurso difícil de ganar. Tengo participando desde que se instituyó hace ocho años”, expresó. El trabajo reconocido aborda la historia de Eduardo Vargas Solís, un hombre que pasó más de dos décadas en prisión y denunció haber sido víctima de tortura en penales de Saltillo, Torreón y Piedras Negras. DESTACAN FUERZA NARRATIVA DEL REPORTAJE Durante la ceremonia de premiación, Daniel Rosas —ganador de una edición anterior del Premio Breach / Valdez— destacó la capacidad narrativa del trabajo y la manera en que aborda las violaciones a derechos humanos sin recurrir al amarillismo. “Es una escritura bastante ágil, cercana, profundamente humana”, expresó al presentar la mención especial otorgada al reportaje “Sobrevivió a la tortura en prisión, se hizo abogado y hoy pelea por su justicia”. Rosas señaló que el texto logra transformar el dolor individual del protagonista en una reflexión más amplia sobre la tortura, la injusticia y la capacidad de resistencia de las personas que sobreviven a este tipo de violaciones. Además, destacó que el jurado reconoció la sensibilidad con la que el periodista acompaña al personaje y construye un relato “con neutralidad, precisión y mucha empatía”, haciendo visible la brutalidad de la tortura mediante detalles sobrios pero impactantes. SURGIÓ TRAS CHARLAS SOBRE TORTURA Peña explicó que la idea del reportaje surgió luego de asistir a una serie de charlas organizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde comenzó a reflexionar sobre la necesidad de contar historias humanas detrás de las denuncias sobre tortura en centros penitenciarios.

“Dije, ‘bueno, pues igual contar la historia de alguien’. Hablé con la licenciada Jaqueline Campbell que tiene mucha experiencia de tratar esos temas (...) y en defender los derechos de las personas que están en prisión. Entonces, me surgió la idea y me presentó a Eduardo. Lo acompañé a él unos 2 meses”, relató. Durante la entrevista, el periodista detalló que el proceso de elaboración implicó acompañar constantemente al protagonista del reportaje, quien aún vive con temor de volver a ser detenido. “Él tiene marcas en su cuerpo, pero tiene más marcas psicológicas. Por todo el trauma que le ocasionaron las tremendas torturas que le practicaban a él los celadores y los mismos directores de los penales”, comentó. Peña consideró que uno de los principales retos emocionales del periodismo enfocado en derechos humanos es la frustración que genera publicar historias de injusticia sin que necesariamente existan consecuencias o soluciones inmediatas. “Contamos su historia, le invertimos tiempo en la investigación de datos y todo, y no se ha hecho nada. Incluso no le han dado los resultados del protocolo de Estambul”, señaló. El periodista también destacó que el jurado del Premio Breach / Valdez puso énfasis en aspectos como el rigor periodístico, la verificación de datos, la relevancia social de las historias y la calidad narrativa de los trabajos participantes. OTRO TRABAJO DE VANGUARDIA FUE FINALISTA Además de la mención especial obtenida por Jesús Peña, otro trabajo de Semanario de VANGUARDIA fue finalista dentro del Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. El editor y reportero de Semanario, Francisco Rodríguez, explicó que el reportaje llevó por nombre “Reparación del daño, un derecho en el olvido”, realizado en conjunto con el portal Heridas Abiertas. “Fue un trabajo en el que investigamos las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos [que] prácticamente no se cumplen por parte de las instituciones”, señaló.

Rodríguez detalló que la investigación se construyó a partir de solicitudes de información relacionadas con recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos en Coahuila, así como casos de víctimas que siguen enfrentando obstáculos para acceder a reparaciones o apoyos institucionales. “El 67 por ciento están en vías de cumplimiento”, explicó el periodista, quien consideró que tanto el reconocimiento a Jesús Peña como la llegada de otro reportaje de VANGUARDIA a la fase final reflejan el trabajo realizado desde Semanario. “En Semanario, en Vanguardia, estamos haciendo buen trabajo, buen periodismo”, expresó. Sobre el periodismo que desarrolla junto al equipo de Semanario de VANGUARDIA, Peña señaló que existe un interés constante por abordar historias de impacto social, injusticia y derechos humanos, así como perfiles que permitan conectar con los lectores. Actualmente, entre los proyectos que desarrolla mencionó la historia de una joven con síndrome de Down que se convirtió en la primera mujer en México con esta condición en obtener una licenciatura como educadora de nivel preescolar. Finalmente, envió un mensaje a jóvenes reporteros interesados en el periodismo narrativo y de profundidad. “A los chicos que desean incursionar en el periodismo, aunque no sea de largo aliento, aunque sea el periodismo diario, es muy importante no perder esa capacidad de sorpresa, de indignarte ante las injusticias”, concluyó. PREMIO RECONOCE TRABAJOS DE DERECHOS HUMANOS El Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos reconoce trabajos periodísticos enfocados en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en México. El galardón fue creado en memoria de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en 2017, y es impulsado por organismos internacionales como ONU-DH, UNESCO, UNICEF, AFP y Reporteros Sin Fronteras. En su octava edición recibió 140 trabajos de todo el país y premia investigaciones con rigor periodístico, relevancia social y calidad narrativa. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE JESÚS PEÑA Premio Nacional de Periodismo, por un reportaje sobre sobrevivientes del arsénico en la Comarca Lagunera. Tercer lugar nacional en el concurso de divulgación científica del CONACYT, por un perfil sobre la garrapata café del perro. Mención honorífica en el Premio Rey de España, por el perfil “Confesiones de un tatuador”. Finalista del Premio Roche, con el video “La Cesárea innecesaria”. Finalista del Premio SIP, con la crónica “Patrocinio, el campo de exterminio de los zetas del que nadie dijo nada”. Primera mención de honor del Premio SIP, con la crónica “El Barrio de San Judas Tadeo, cuando vivir es un milagro”. Segundo lugar en el Premio Periodismo contra la Tortura, promovido por Documenta A.C.Finalista del Premio Nacional de Periodismo, con el reportaje “El Demonio de todos”. Ganador del Premio SIP, con el reportaje “Reforestación con dron: el proyecto piloto que busca revivir la Sierra de Arteaga”. Mención especial en el Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2026.

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