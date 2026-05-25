Transforman espacios públicos en Saltillo con labores comunitarias

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    Transforman espacios públicos en Saltillo con labores comunitarias
    Las brigadas de Actividad Comunitaria realizan trabajos de limpieza en plazas, áreas verdes, calles y bulevares de Saltillo como parte del modelo de Justicia Cívica impulsado por el municipio. CORTESÍA

Plazas limpias, camellones rehabilitados y espacios públicos recuperados forman parte de los resultados que continúa generando en Saltillo el modelo de Justicia Cívica a través del programa de Actividad Comunitaria, esquema con el que personas detenidas por faltas administrativas menores realizan trabajos en beneficio de la ciudad.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones buscan fortalecer el orden urbano, prevenir riesgos sanitarios y promover la participación social mediante actividades supervisadas y desarrolladas bajo el respeto a los derechos humanos.

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Entre las labores que actualmente se realizan se encuentran trabajos de limpieza en plazas públicas, áreas verdes, calles y bulevares, además de apoyo en organizaciones asistenciales, centros comunitarios y programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población.

$!Autoridades municipales señalaron que estas acciones ayudan a prevenir riesgos sanitarios y fortalecer la convivencia social mediante la recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.
Autoridades municipales señalaron que estas acciones ayudan a prevenir riesgos sanitarios y fortalecer la convivencia social mediante la recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Las autoridades municipales destacaron que mantener los espacios públicos en buenas condiciones ayuda a disminuir focos de contaminación y acumulación de basura o maleza, factores que pueden convertirse en riesgos para la salud pública.

Estas tareas se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Servicios Públicos, dependencias encargadas de supervisar las acciones de recuperación urbana en distintos puntos de la capital coahuilense.

El Ayuntamiento señaló que el modelo de Justicia Cívica permite atender de manera más ágil las faltas administrativas no graves, al tiempo que fomenta la responsabilidad social y genera beneficios directos para la comunidad.

Asimismo, la Secretaría del Ayuntamiento y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen vigilancia sobre el cumplimiento de las actividades comunitarias, con el objetivo de garantizar que estas contribuyan a mejorar el entorno urbano y fortalecer la convivencia social.

Además de las labores comunitarias, el Sistema de Justicia Cívica contempla la canalización de personas a programas de atención psicológica, prevención de adicciones y asistencia social, buscando atender conductas recurrentes y favorecer procesos de reintegración comunitaria.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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