Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón

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    Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón
    El candidato de Morena al Distrito 9, Antonio Attolini, aseguró que existen contratos duplicados y trabajos de mantenimiento no realizados en pozos y cárcamos operados por SIMAS Torreón. FRANCISCO RODRÍGUEZ

El candidato detalló que se trata de un esquema de simulación de mantenimiento de bombas, en donde se emitieron facturas y se pagaron trabajos que no se realizaron

TORREÓN, COAH.- Antonio Attolini, candidato de Morena al Distrito 9 en Torreón, denunció un presunto fraude y pagos simulados a empresas por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y señaló directamente al exsecretario del Ayuntamiento, José Gánem, por ser la persona detrás del negocio.

El candidato detalló que se trata de un esquema de simulación de mantenimiento de bombas, en donde se emitieron facturas y se pagaron trabajos que no se realizaron.

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Aseguró que han encontrado desde tres hasta cinco veces el mismo trabajo en el mismo pozo o cárcamo y acusó a José Gánem de ser la persona relacionada con las empresas.

“Se asignaron 2 millones 588 mil 535 pesos para tres trabajos con la misma razón social y el mismo objetivo. Pagaron por un trabajo que no se realizó, no repararon ni dieron mantenimiento a pozos que hoy, particularmente en el oriente de Torreón, están colapsando”, comentó.

El candidato mencionó que, en ese caso, el pozo 48-R, ubicado en la colonia Valle Verde, los trabajos se hicieron por parte de la empresa Supervisión Construcciones y Perforaciones del Bajío S.A. de C.V. y Constructora y Perforaciones de León S.A. de C.V.; la primera constituida en Torreón y la segunda en Gómez Palacio, pero ambas con el mismo socio, Ricardo Camacho Macías.

Dijo que otro caso es el cárcamo de La Joya, el cual recibió, del 31 de julio al 12 de septiembre, en 43 días, cinco asignaciones presupuestales para la reparación del cárcamo por 2 millones 485 mil pesos.

“Simularon el mantenimiento de las bombas, emitieron facturas y pagaron trabajo que no se realizó. Este esquema de simulación explica por qué no tenemos agua”, comentó.

Asimismo, el candidato adelantó que presentará una denuncia por extorsión a partir de mensajes intimidantes que recibió el fin de semana en su celular, en donde le advierten que tendrá que “aguantar las consecuencias”. Dijo que los mensajes provienen de un teléfono de Durango.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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