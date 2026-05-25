Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón

El candidato detalló que se trata de un esquema de simulación de mantenimiento de bombas, en donde se emitieron facturas y se pagaron trabajos que no se realizaron.

TORREÓN, COAH.- Antonio Attolini, candidato de Morena al Distrito 9 en Torreón, denunció un presunto fraude y pagos simulados a empresas por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y señaló directamente al exsecretario del Ayuntamiento, José Gánem, por ser la persona detrás del negocio.

Aseguró que han encontrado desde tres hasta cinco veces el mismo trabajo en el mismo pozo o cárcamo y acusó a José Gánem de ser la persona relacionada con las empresas.

“Se asignaron 2 millones 588 mil 535 pesos para tres trabajos con la misma razón social y el mismo objetivo. Pagaron por un trabajo que no se realizó, no repararon ni dieron mantenimiento a pozos que hoy, particularmente en el oriente de Torreón, están colapsando”, comentó.

El candidato mencionó que, en ese caso, el pozo 48-R, ubicado en la colonia Valle Verde, los trabajos se hicieron por parte de la empresa Supervisión Construcciones y Perforaciones del Bajío S.A. de C.V. y Constructora y Perforaciones de León S.A. de C.V.; la primera constituida en Torreón y la segunda en Gómez Palacio, pero ambas con el mismo socio, Ricardo Camacho Macías.

Dijo que otro caso es el cárcamo de La Joya, el cual recibió, del 31 de julio al 12 de septiembre, en 43 días, cinco asignaciones presupuestales para la reparación del cárcamo por 2 millones 485 mil pesos.

“Simularon el mantenimiento de las bombas, emitieron facturas y pagaron trabajo que no se realizó. Este esquema de simulación explica por qué no tenemos agua”, comentó.

Asimismo, el candidato adelantó que presentará una denuncia por extorsión a partir de mensajes intimidantes que recibió el fin de semana en su celular, en donde le advierten que tendrá que “aguantar las consecuencias”. Dijo que los mensajes provienen de un teléfono de Durango.