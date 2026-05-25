POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila

I. POLÉMICA

La visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a Coahuila dejó distintas lecturas dentro del priismo local. El dirigente apareció acompañado de Carolina Viggiano y del diputado federal Rubén Moreira en reuniones y actos partidistas, intentando proyectar unidad rumbo a la elección local. Hay quienes consideran que su presencia representa respaldo institucional y acompañamiento político para las candidaturas priistas en campaña. Sin embargo, otros sectores del partido mantienen reservas sobre la imagen nacional del dirigente y sobre el impacto político que su figura genera actualmente dentro y fuera del PRI.

II. ÓPTICAS

La presencia de Rubén Moreira y Carolina Viggiano en eventos públicos en Coahuila, se comenta, difícilmente podría darse fuera del contexto institucional que representa la visita de Alejandro Moreno. Y es que, aunque mantienen posiciones importantes dentro de la estructura nacional priista, en el ambiente político local existen opiniones divididas sobre el peso y desgaste de esas figuras. Algunos consideran que terminan generando costos políticos para quienes actualmente operan y construyen la estrategia electoral local.

III. ENTRE PROTOCOLO Y OPERACIÓN

Los recorridos de Alejandro Moreno por mercados de Saltillo junto a candidatas priistas y Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del tricolor, pueden entenderse desde la institucionalidad y la obligación política que implica el trato entre dirigencias partidistas. Pero fuera del protocolo, nos dicen, el ambiente interno mostraba opiniones divididas. Mientras algunos consideraban positiva la presencia del dirigente nacional como señal de respaldo político, otros veían con reservas el impacto mediático que pudiera tener su visita en campañas que actualmente buscan privilegiar cercanía territorial y operación local.

IV. LA FOTO DEL PÁDEL

El dirigente nacional del PRI aprovechó también su visita a Saltillo para jugar pádel, aunque más allá del deporte, nos dicen que en los pasillos políticos locales lo que realmente generó comentarios fueron las fotografías publicadas en redes sociales junto a algunos integrantes de la clase política local. Y es que varios se preguntaban si de verdad consideran que ese tipo de imágenes les ayuda en su “carrera política”, pues en el juego de lealtades una fotografía queda en la memoria política y se usa en el momento oportuno.

V. COINCIDENCIA

Y de visitas non gratas hablando, no deja de llamar la atención el hecho de que en el bando opuesto tampoco se entusiasmen mucho con la visita de sus dirigentes. Y es que entre los morenos también se cuecen habas, y no son pocos los que agradecen que sus jerarcas nacionales, en especial Andrés Manuel “no me digan Andy” López Beltrán, se hayan abstenido de venir a “ayudarles”. Porque, al menos en privado, los morenistas comarcanos realizan señalamientos casi idénticos a los que el priismo formula en el caso de Alito: su presencia en campaña no aporta nada y sí les quita tiempo e incluso recursos.

VI. DESINTERÉS

Y bueno, como ya se ha comentado en este espacio, la nueva dirigente nacional del partido de moda, Ariadna Montiel Reyes, ha dejado claro que sus prioridades están en otra parte: concretamente en Chihuahua. Así, las candidaturas locales de Morena han transitado el actual proceso electoral en el desamparo absoluto y, por ello, para nadie será sorpresa el resultado que surja de las urnas dentro de dos semanas. Al tiempo.

VII. LA ‘TRADICIÓN’

En la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC desde hace años existe una tradición que poco tiene que ver con formación académica y mucho con fiestas, alcohol y grilla electoral disfrazada de convivencia estudiantil. Es una práctica bastante conocida dentro de la “mil veces H” institución. Por eso no sorprendió que circulara la invitación a los “Juevecitos de Juris” acompañada del mensaje “la tradición nos une”, como si el exceso fuera motivo de orgullo institucional. El protagonista ahora es Óscar Nájera Davis, aspirante a dirigir la Facultad, y quien, nos comentan, parece entender la política universitaria como si se tratara de una cantina.

VIII. EL ALCOHOL COMO MEDIO...

En grupos de WhatsApp comenzó a circular un video en el cual aparece el profesor en ambiente festivo, rodeado de alumnos durante el evento convocado. Lo lamentable, dicen dentro de la propia institución, es ver a profesores promoviendo el consumo de alcohol para intentar ganar simpatías rumbo al proceso interno. Y es que al aspirante se le observa “empinándose” una botella de tequila intentando verse “buena ondita” frente a los jóvenes, dejándolo con una imagen de ridículo y, claro, de pena ajena.

IX. ¿BLANCO O NEGRO?

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza Marcela Figueroa Franco, Coahuila es la tercera entidad del país con mayor número de carpetas abiertas por delitos vinculados al narcomenudeo. Más allá de si esto indica que acá se combaten mejor estos delitos, o si es prueba de un problema creciente, la verdad es que las cifras dejan claro que existe un problema y éste tiene que ver con un fenómeno puntual: el incremento en el consumo de sustancias prohibidas. Y eso demanda, al margen de polémicas estériles, atención puntual.