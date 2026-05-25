‘Rasura’ INE a mil 180 coahuilenses de la lista nominal

A pocos días de la elección del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una depuración de la lista nominal en Coahuila que derivó en la exclusión de mil 180 personas, tras detectar inconsistencias relacionadas con duplicidad de registros, información irregular, usurpación de identidad y otros supuestos contemplados por la legislación electoral. La actualización forma parte de los procedimientos de control aplicados por la autoridad electoral para garantizar la certeza y confiabilidad de los instrumentos utilizados durante la jornada comicial.

De acuerdo con el informe oficial, las bajas corresponden al periodo comprendido entre el 2 de junio de 2025 y el 3 de abril de 2026. Del total de registros cancelados, 833 estaban vinculados a credenciales tramitadas dentro del país, mientras que 347 personas realizaron el procedimiento de inscripción, pero nunca acudieron a recoger su documento oficial. Entre las irregularidades detectadas sobresalen 55 casos de registros duplicados. Para confirmar estas situaciones, el INE llevó a cabo verificaciones biométricas, análisis documentales, revisiones visuales especializadas y visitas domiciliarias. Asimismo, fueron eliminados 89 registros por inconsistencias en los datos proporcionados. Dentro de este grupo se localizaron 20 casos con información falsa o irregular y tres relacionados con presunta usurpación de identidad. Las investigaciones también permitieron identificar 63 registros asociados a domicilios considerados irregulares dentro del estado, por lo que fueron retirados de la base de datos electoral. El organismo electoral informó que, en algunos expedientes, las huellas dactilares coincidían con registros previamente existentes, aunque los datos personales presentaban diferencias sustanciales, situación que motivó la presentación de denuncias ante las autoridades correspondientes. Otro de los rubros relevantes corresponde a la suspensión de derechos político-electorales. En total, 280 ciudadanos fueron excluidos por resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Estas personas podrán recuperar su inscripción una vez que acrediten el cumplimiento de las sanciones impuestas o mediante una resolución judicial favorable.

El reporte también señala la baja de tres ciudadanos coahuilenses residentes en el extranjero, derivada de la pérdida de la nacionalidad mexicana, conforme a las notificaciones emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Paralelamente, el INE reincorporó a 365 personas al padrón. De ellas, 323 recuperaron su inscripción mediante solicitud directa, mientras que otras 42 fueron restituidas tras obtener una resolución judicial favorable o concluir el proceso que había originado su exclusión. Como parte de las tareas permanentes de actualización, también se dieron de baja 17 mil 464 registros correspondientes a personas fallecidas. De ese total, 16 mil 955 casos fueron notificados por autoridades competentes y 509 fueron detectados mediante mecanismos complementarios de verificación. La autoridad electoral explicó que los procedimientos para detectar domicilios presuntamente irregulares incluyeron revisiones registrales, análisis jurídicos, procesos de aclaración y notificaciones a los involucrados, garantizando en todo momento el derecho de audiencia. Con estas acciones, el INE busca fortalecer la integridad del padrón y asegurar que la lista nominal utilizada en las próximas elecciones refleje información actualizada, verificable y confiable.

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