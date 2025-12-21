Habilitan 100 albergues en Coahuila ante temporada invernal

Ante el descenso de las temperaturas que se pronostican para los próximos días, el Gobierno del Estado de Coahuila habilitó cerca de 100 albergues en los 38 municipios para brindar refugio y atención médica a quienes lo requieran durante esta temporada invernal.

Ramiro Durán Flores, Subsecretario de Protección Civil en Coahuila, explicó que el objetivo primordial es que incluso las localidades más pequeñas cuenten con un espacio seguro para el resguardo de los ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Para 25% de los coahuilenses, las riñas son el principal problema delictivo en su entorno

“El primer sentido pues es la temporada invernal, que estén habilitados los albergues. Ahorita tenemos cerca de 100 ya habilitados en todo el Estado”, detalló el funcionario estatal sobre el despliegue actual.

Como parte del apoyo operativo, el Estado ha dotado a 25 municipios con equipamiento básico. “Le dimos catres, colchonetas... nos llegaron también la donación de más de 15 mil mantas térmicas, también ya las donamos”, puntualizó Durán Flores.

El esquema de trabajo establece que los ayuntamientos proporcionarán alimento, bebidas calientes y servicio médico, este último en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF estatal para revisar carencias.

Aunque en 2024 el uso de estos espacios fue mínimo, principalmente por personas de paso, la Subsecretaría busca prevenir riesgos mayores. “Digo, esperemos que no se requieran... pero bueno, queremos estar preparados”, señaló el subsecretario.

Además, Protección Civil concretó una alianza estratégica con la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila para utilizar establecimientos privados como refugios temporales en caso de que una contingencia rebase la capacidad instalada.

“Queremos prepararnos por si dado caso nos llegara una eventualidad... que podamos utilizar también ciertos hoteles de cada municipio y están en la mejor disposición”, confirmó Durán tras reunirse con representantes hoteleros.

Finalmente, el funcionario reiteró que estas medidas preventivas buscan que los coahuilenses sepan a dónde acudir y tengan el menor riesgo posible ante cualquier emergencia climática que pueda presentarse en la entidad.