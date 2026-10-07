Productores de Monclova reciben semilla de avena forrajera

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    Productores de Monclova reciben semilla de avena forrajera
    Productores de Monclova recibieron semilla de avena forrajera durante un evento en el Museo Coahuila y Texas. LIDIET MEXICANO

La entrega se realizó en conjunto entre Municipio, Estado y beneficiarios busca respaldar la actividad del campo y garantizar alimento para el ganado

MONCLOVA, COAH.- Productores y ganaderos de Monclova recibieron semilla de avena forrajera como parte de un programa de apoyo conjunto entre el Municipio, el Gobierno de Coahuila y los propios beneficiarios, con el objetivo de respaldar la actividad del campo y contar con alimento para el ganado.

La entrega se realizó en el Museo Coahuila y Texas, donde el alcalde Carlos Villarreal Pérez estuvo acompañado por funcionarios estatales y municipales, además de productores de Monclova y otros municipios de la Región Centro.

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Jacobo de Hoyos, pequeño propietario y representante de los beneficiarios, señaló que cada temporada representa un reto para quienes viven del campo y que el respaldo de las autoridades permite afrontar el ciclo con mejores condiciones.

Estimó que el apoyo podría traducirse en alrededor de 50 hectáreas sembradas y una producción de hasta 18 mil pacas, lo que genera una cadena productiva que permanece en la región. Destacó que el esquema representa una alianza de trabajo y no solo la entrega de un beneficio, al participar los productores con su propia aportación.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, señaló que el propósito es impulsar a los productores, quienes cada año enfrentan factores como las condiciones de lluvia, la comercialización y las amenazas sanitarias.

$!El alcalde Carlos Villarreal y funcionarios estatales encabezaron la entrega de semilla a productores de la Región Centro.
El alcalde Carlos Villarreal y funcionarios estatales encabezaron la entrega de semilla a productores de la Región Centro. LIDIET MEXICANO

Explicó que una de las prioridades es que los apoyos lleguen en tiempo, como lo ha planteado el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que este programa ya se ha llevado a otros municipios de la región.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Piñones, destacó la coordinación entre el Municipio y la Secretaría de Desarrollo Rural para acercar este tipo de programas a las comunidades.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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