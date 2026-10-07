Productores de Monclova reciben semilla de avena forrajera

MONCLOVA, COAH.- Productores y ganaderos de Monclova recibieron semilla de avena forrajera como parte de un programa de apoyo conjunto entre el Municipio, el Gobierno de Coahuila y los propios beneficiarios, con el objetivo de respaldar la actividad del campo y contar con alimento para el ganado. La entrega se realizó en el Museo Coahuila y Texas, donde el alcalde Carlos Villarreal Pérez estuvo acompañado por funcionarios estatales y municipales, además de productores de Monclova y otros municipios de la Región Centro.

Jacobo de Hoyos, pequeño propietario y representante de los beneficiarios, señaló que cada temporada representa un reto para quienes viven del campo y que el respaldo de las autoridades permite afrontar el ciclo con mejores condiciones. Estimó que el apoyo podría traducirse en alrededor de 50 hectáreas sembradas y una producción de hasta 18 mil pacas, lo que genera una cadena productiva que permanece en la región. Destacó que el esquema representa una alianza de trabajo y no solo la entrega de un beneficio, al participar los productores con su propia aportación. El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, señaló que el propósito es impulsar a los productores, quienes cada año enfrentan factores como las condiciones de lluvia, la comercialización y las amenazas sanitarias.

Explicó que una de las prioridades es que los apoyos lleguen en tiempo, como lo ha planteado el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que este programa ya se ha llevado a otros municipios de la región. El coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Piñones, destacó la coordinación entre el Municipio y la Secretaría de Desarrollo Rural para acercar este tipo de programas a las comunidades.