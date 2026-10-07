Ayuntamiento confirma inversión de 192 millones de pesos en ampliación de empresa Wittur para su planta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La empresa Wittur, a través del Gobierno Municipal, confirmó la ampliación de sus instalaciones y líneas de producción en Monclova con una inversión de 192 millones de pesos, proyecto que permitirá generar nuevas oportunidades de empleo para la Región Centro-Desierto.

El anuncio formal se realizó durante un evento privado en las instalaciones de la empresa, donde estuvieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, y Giorgio Scarabello, director Regional Américas de Grupo Wittur.