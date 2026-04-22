Tras despido de 300 trabajadores en Castaños, SETRA activa protocolo de acompañamiento

De acuerdo con la empresa, el ajuste está relacionado con la disminución en la demanda de material ferroviario, en particular de vagones de carga. Esta situación obedece a factores del mercado global y a cambios en los volúmenes de transporte.

CASTAÑOS, COAH.— La Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que fue notificada por la empresa FCA FASEMEX sobre la baja de 300 trabajadores. La decisión, señaló, responde a condiciones del mercado ferroviario.

Ante este escenario, la dependencia estatal activó un Protocolo de Acompañamiento a Trabajadores (PAT). El objetivo es brindar apoyo inmediato a las personas afectadas y garantizar el respeto a sus derechos laborales.

La Secretaría del Trabajo informó que ya se brinda asesoría legal a través de la Procuraduría del Trabajo. También se mantiene vigilancia mediante la Dirección del Trabajo para verificar que las bajas se realicen conforme a la ley.

La empresa notificó que cubrirá el 100 por ciento de las prestaciones y liquidaciones conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Además, se ofrecen cursos de capacitación a través del ICATEC para facilitar la reconversión laboral. También se puso a disposición el Programa de Empleo Temporal como alternativa para quienes resulten afectados.

El Servicio Nacional de Empleo difundirá vacantes y brindará orientación personalizada para apoyar la reinserción laboral de los trabajadores.