Tras despido de 300 trabajadores en Castaños, SETRA activa protocolo de acompañamiento

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Tras despido de 300 trabajadores en Castaños, SETRA activa protocolo de acompañamiento
    Autoridades implementan acompañamiento, asesoría legal y opciones de empleo ante ajuste en empresa ferroviaria REDES

Ante la notificación de ajustes en FCA FASEMEX, Gobierno de Coahuila apoyará a trabajadores.

CASTAÑOS, COAH.— La Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que fue notificada por la empresa FCA FASEMEX sobre la baja de 300 trabajadores. La decisión, señaló, responde a condiciones del mercado ferroviario.

De acuerdo con la empresa, el ajuste está relacionado con la disminución en la demanda de material ferroviario, en particular de vagones de carga. Esta situación obedece a factores del mercado global y a cambios en los volúmenes de transporte.

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Ante este escenario, la dependencia estatal activó un Protocolo de Acompañamiento a Trabajadores (PAT). El objetivo es brindar apoyo inmediato a las personas afectadas y garantizar el respeto a sus derechos laborales.

La Secretaría del Trabajo informó que ya se brinda asesoría legal a través de la Procuraduría del Trabajo. También se mantiene vigilancia mediante la Dirección del Trabajo para verificar que las bajas se realicen conforme a la ley.

La empresa notificó que cubrirá el 100 por ciento de las prestaciones y liquidaciones conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Además, se ofrecen cursos de capacitación a través del ICATEC para facilitar la reconversión laboral. También se puso a disposición el Programa de Empleo Temporal como alternativa para quienes resulten afectados.

El Servicio Nacional de Empleo difundirá vacantes y brindará orientación personalizada para apoyar la reinserción laboral de los trabajadores.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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