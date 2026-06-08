Desde 1991, Coahuila no había tenido la participación del 2026 en elecciones legislativas

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    Desde 1991, Coahuila no había tenido la participación del 2026 en elecciones legislativas
    El IEC informó que la elección intermedia de 2026 alcanzó una participación ciudadana histórica del 51 por ciento en Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

El consejero presidente del IEC, Óscar Rodríguez, destacó que la elección intermedia de 2026 en Coahuila registró una participación ciudadana histórica del 51 por ciento, la más alta en los últimos 35 años

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Rodríguez Fuentes, resaltó nuevamente al término de la última sesión sobre los resultados del PREP que Coahuila registró cifras históricas de participación ciudadana que no se habían visto en los últimos 35 años.

Fue este lunes cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del proceso de renovación del Congreso de Coahuila dio a conocer que, en la última jornada electoral que vivió la entidad, al menos el 51 por ciento de la población electora acudió a las casillas para emitir su sufragio.

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De acuerdo con Óscar Rodríguez, este nivel de participación ciudadana no se había observado en elecciones intermedias similares desde 1991.

Según los registros históricos, en 1991, cuando Coahuila eligió también en solitario a sus diputados locales, el órgano encargado de las elecciones registró una participación del 52.2 por ciento.

Posteriormente, en 2008 se obtuvo un 39.9 por ciento; en 2014, un 39.6 por ciento; y finalmente, en 2020, un 39.4 por ciento.

“Y esto es gracias a la estructura que integró al IEC durante este período”, expresó.

Respecto al cuestionamiento sobre si la participación ciudadana reflejó una madurez política en Coahuila, toda vez que no hubo resultados distintos en los procesos recientes, Óscar Daniel Rodríguez defendió que la entidad ya ha demostrado en elecciones anteriores que sí existe un voto razonado.

“La ciudadanía está votando por quien más le convence y siempre puede o no estar de acuerdo, y lo ha hecho. Coahuila es un estado donde yo diría que el voto sí es razonado, porque en la última elección concurrente de 2024 hubo voto cruzado. Vimos resultados donde ganaron ayuntamientos de un partido y la Presidencia fue para otro”, señaló.

“Esto quiere decir que la ciudadanía sí tiene un análisis respecto a su voto. Lo que vemos en muchos estados es que los partidos ganan de forma general. Entonces, yo pienso que sí existe una racionalidad en torno al voto”, agregó.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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