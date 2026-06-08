Desde 1991, Coahuila no había tenido la participación del 2026 en elecciones legislativas

Fue este lunes cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del proceso de renovación del Congreso de Coahuila dio a conocer que, en la última jornada electoral que vivió la entidad, al menos el 51 por ciento de la población electora acudió a las casillas para emitir su sufragio.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) , Óscar Rodríguez Fuentes, resaltó nuevamente al término de la última sesión sobre los resultados del PREP que Coahuila registró cifras históricas de participación ciudadana que no se habían visto en los últimos 35 años.

De acuerdo con Óscar Rodríguez, este nivel de participación ciudadana no se había observado en elecciones intermedias similares desde 1991.

Según los registros históricos, en 1991, cuando Coahuila eligió también en solitario a sus diputados locales, el órgano encargado de las elecciones registró una participación del 52.2 por ciento.

Posteriormente, en 2008 se obtuvo un 39.9 por ciento; en 2014, un 39.6 por ciento; y finalmente, en 2020, un 39.4 por ciento.

“Y esto es gracias a la estructura que integró al IEC durante este período”, expresó.

Respecto al cuestionamiento sobre si la participación ciudadana reflejó una madurez política en Coahuila, toda vez que no hubo resultados distintos en los procesos recientes, Óscar Daniel Rodríguez defendió que la entidad ya ha demostrado en elecciones anteriores que sí existe un voto razonado.

“La ciudadanía está votando por quien más le convence y siempre puede o no estar de acuerdo, y lo ha hecho. Coahuila es un estado donde yo diría que el voto sí es razonado, porque en la última elección concurrente de 2024 hubo voto cruzado. Vimos resultados donde ganaron ayuntamientos de un partido y la Presidencia fue para otro”, señaló.

“Esto quiere decir que la ciudadanía sí tiene un análisis respecto a su voto. Lo que vemos en muchos estados es que los partidos ganan de forma general. Entonces, yo pienso que sí existe una racionalidad en torno al voto”, agregó.