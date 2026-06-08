Torreón se prepara para su XIX Marcha del Orgullo con respaldo nacional

Majo, fundadora de dicha Alianza, envió un mensaje de aliento a la comunidad lagunera, reconociendo el impacto del movimiento local. “Invitamos a todos a que asistan a la marcha de Torreón, Coahuila; están haciendo una labor excelente y su historia es un ejemplo para el resto del País”, puntualizó.

TORREÓN, COAH.- Con 19 años de historia ininterrumpida, la Marcha del Orgullo LGBT+ de Torreón se prepara para una nueva edición este 27 de junio, consolidándose como una de las movilizaciones más sólidas del norte de México. El evento ha ganado este año el respaldo de la Alianza Nacional de Marchas, que representa a cientos de colectivos a nivel País.

La cita para la movilización es a las 16:00 horas, partiendo de la avenida Galeana. El despliegue recorrerá los puntos neurálgicos de la ciudad, proyectando un mensaje de apertura y respeto.

Para el comité organizador, este recorrido es fundamental para incidir en la agenda de derechos humanos y la integración social de la población diversa.

“La visibilidad es nuestra mejor herramienta de lucha; por eso es vital salir a las calles”, enfatizó la activista en su convocatoria.

El Pride Torreón 2026 no solo espera reunir a la comunidad local, sino también a contingentes de los municipios vecinos de La Laguna.

La jornada incluirá una serie de eventos artísticos y foros de sensibilización que buscan elevar el diálogo sobre la diversidad.

Este aniversario 19 reafirma a la marcha como el principal escenario de lucha por una sociedad libre de prejuicios en la Comarca.