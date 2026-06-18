Protección Civil de Monclova prevé cuatro días más de lluvias y actualiza Atlas de Riesgo

MONCLOVA, COAH.- El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que la dependencia mantiene un monitoreo constante ante el pronóstico de precipitaciones para los próximos cuatro días, periodo en el que se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica. De acuerdo con el funcionario, el viernes será el día con mayor probabilidad de precipitaciones, con un 56 por ciento. Para el sábado se prevé un 39 por ciento, el domingo un 35 por ciento y para el lunes la posibilidad disminuirá a un 14 por ciento.

Alvarado señaló que, aunque se esperan tormentas eléctricas, se estima que no alcancen la intensidad de las lluvias registradas el pasado lunes. Recordó que ese fenómeno dejó acumulados cercanos a los 100 milímetros de agua, una cantidad que, afirmó, no se presentaba en la ciudad desde el paso del huracán Alex en 2010. Ante el inicio de la temporada de huracanes, explicó que Protección Civil trabaja en la actualización del Atlas de Riesgo bajo una visión metropolitana. Para ello, se coordinan acciones con los municipios de Frontera y Castaños, a fin de identificar de manera conjunta las zonas con mayor vulnerabilidad. El funcionario destacó que uno de los casos prioritarios es el Arroyo Frontera, cuyo comportamiento impacta a ambos municipios. Señaló que se están delimitando nuevas áreas de riesgo para atenderlas de forma directa y establecer medidas preventivas y de reacción ante posibles contingencias. “Estamos marcando nuevas zonas de riesgo para atacarlas de manera directa. Buscamos ver estadísticamente cuáles son las áreas que se inundan con mayor frecuencia conforme caen las lluvias para implementar acciones preventivas y reactivas”, explicó.

Asimismo, indicó que cuadrillas municipales, en coordinación con Obras Públicas, Servicios Primarios y Forestación, realizan de manera permanente labores de limpieza y mantenimiento de rejillas y desagües, además del retiro de árboles secos que puedan representar un peligro para la población. Añadió que también existe coordinación con Seguridad Pública para efectuar cierres preventivos en avenidas consideradas de alto riesgo. Esta medida, dijo, ha contribuido a disminuir incidentes, al impedir el paso de vehículos por zonas inundadas donde el oleaje provocado por las unidades terminaba afectando viviendas cercanas. Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir y evitar cruzar calles o arroyos con corrientes de agua durante los próximos días.

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