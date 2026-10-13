Provoca alarma y tensión ingreso de un hombre a escuela con un arma en la mano en Monclova, Coahuila

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    Provoca alarma y tensión ingreso de un hombre a escuela con un arma en la mano en Monclova, Coahuila
    Un hombre fue captado mientras trepaba la malla perimetral para ingresar al plantel Rafael Ramírez, en Monclova. ESPECIAL

En un video publicado en redes se observa al sujeto brincar malla ciclónica del plantel para ingresar a los baños; no se reportaron lesionados ni ataque a los alumnos o docentes

MONCLOVA, COAH.- El ingreso de un hombre a la primaria Rafael Ramírez Castañeda, señalado por presuntamente llevar un arma blanca, es investigado por las autoridades educativas. El incidente ocurrió en el plantel de la colonia El Mirador, en Monclova, Coahuila, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños.

Un video muestra al individuo, vestido con ropa oscura, mientras trepa la malla perimetral. La secuencia permite observar la forma en que cruza el cerco, por un punto distinto del acceso escolar.

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Según las versiones recabadas, el hombre saltó la malla ciclónica y entró al baño de hombres del plantel, en donde se encontraban dos alumnos del turno vespertino, sin embargo, no se reportaron agresiones a los alumnos o a los docentes presentes.

Servicios Educativos informó que se trabaja para identificar y localizar al hombre, así como para confirmar si portaba algún arma blanca. El jefe de sector reúne los datos necesarios para completar el informe de lo sucedido.

Este nuevo caso de Monclova se da a conocer a menos de dos semanas del ataque ocurrido el 1 de octubre en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde murió la subdirectora y cuatro personas resultaron lesionadas.

Por aquella agresión fueron detenidos dos hermanos de 18 años, posteriormente vinculados a proceso. Este antecedente mantiene la seguridad de alumnos y docentes entre las principales preocupaciones de las comunidades escolares de Coahuila.

La autoridad educativa también informó que mantiene coordinación con Seguridad Pública para la vigilancia de los planteles mediante rondines. Como parte del seguimiento, llamó a la ciudadanía a reportar situaciones que puedan representar un riesgo para las comunidades escolares.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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