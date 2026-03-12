Proyecta Frontera llegada de nueva empresa; generará hasta 80 empleos directos: Alcaldesa

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció la próxima llegada de una nueva empresa al municipio, la cual, aunque iniciará operaciones con dimensiones moderadas, tiene un importante potencial de crecimiento que podría fortalecer la economía de la región.

En entrevista, la edil explicó que la compañía se instalará en una nave industrial ya existente ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, punto considerado estratégico por su conectividad con la zona industrial de Frontera y Monclova.

De acuerdo con la información preliminar, la empresa generará entre 70 y 80 empleos directos en su primera etapa de operaciones, con la posibilidad de incrementar su plantilla laboral conforme avance su proceso de expansión.

Pérez Cantú señaló que la identidad de la empresa y el giro al que pertenece serán dados a conocer próximamente por el secretario de Economía del Estado, una vez que se concluyan los detalles del anuncio oficial.

La alcaldesa destacó que su administración mantiene un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atraer inversiones a la Región Centro, mediante la promoción de incentivos fiscales y el fortalecimiento de la imagen urbana del municipio.

“Estamos cuidando mucho la imagen de nuestra ciudad para que sea atractiva para los inversionistas. Seguimos trabajando con los mejores incentivos fiscales para que la Región Centro sea competitiva”, afirmó.

INVERTIRÁN EN RECARPETEO DEL LIBRAMIENTO

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura y facilitar la llegada de nuevas inversiones, la alcaldesa confirmó que se realizará una inversión de 4.5 millones de pesos destinada al recarpeteo del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Explicó que esta vialidad es fundamental para la actividad económica, ya que es la principal ruta que utilizan los empresarios al trasladarse desde el aeropuerto hacia los parques industriales de Frontera y Monclova.

Finalmente, la presidenta municipal exhortó a la ciudadanía a continuar cumpliendo con el pago del impuesto predial, al señalar que estos recursos se traducen directamente en obras y servicios para la comunidad, como la instalación de luminarias LED, la colocación de contenedores de basura y trabajos de pavimentación.