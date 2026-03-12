UAdeC ajustará gastos ante falta de apoyo federal para pensiones: rector

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 12 marzo 2026
    UAdeC ajustará gastos ante falta de apoyo federal para pensiones: rector
    El rector Octavio Pimentel Martínez advirtió que la UAdeC deberá fortalecer la disciplina financiera tras quedar fuera del esquema federal de apoyo para pensiones. ARCHIVO

Pese a los ajustes presupuestales, la Universidad Autónoma de Coahuila aseguró que se mantendrá la inversión en formación académica y desarrollo estudiantil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, lamentó que el Gobierno Federal haya excluido a las universidades públicas del esquema de apoyo para pensiones, situación que obliga a la institución a optimizar sus recursos y fortalecer la disciplina financiera.

El rector reconoció que el reto es significativo, pues la universidad debe garantizar tanto el pago de la nómina como el cumplimiento de los compromisos con los pensionados. “No podemos dejar desprotegidos a quienes han entregado su vida a la institución”, subrayó, al tiempo que advirtió que será necesario trabajar con mayor eficiencia, responsabilidad y orden en el manejo del gasto.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos

Pimentel Martínez adelantó que se aplicarán medidas de austeridad y ajustes presupuestales, aunque aseguró que estas no afectarán la formación de los estudiantes. “Seguiremos apostando por la educación, el fortalecimiento de escuelas, laboratorios, programas académicos y la capacitación docente”, afirmó.

La prioridad, insistió, continuará siendo el desarrollo de los jóvenes universitarios, por lo que cualquier reducción de recursos se enfocará en áreas que no impacten directamente en su preparación profesional. Como ejemplo de eficiencia administrativa, destacó que en los últimos dos años la matrícula creció cerca de un 3 % sin que se incrementara la nómina, reflejo del esfuerzo institucional por optimizar recursos.

Asimismo, resaltó que las auditorías han mostrado avances notables, al reducirse en más del 95 % las observaciones, lo que demuestra que el gasto público se ejerce con responsabilidad y conforme a la ley.

Finalmente, expresó su confianza en que estos resultados permitan gestionar mayores apoyos para la educación superior y reiteró la disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para garantizar la estabilidad financiera de la universidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Organizaciones


UAdeC

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?