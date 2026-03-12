UAdeC ajustará gastos ante falta de apoyo federal para pensiones: rector

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, lamentó que el Gobierno Federal haya excluido a las universidades públicas del esquema de apoyo para pensiones, situación que obliga a la institución a optimizar sus recursos y fortalecer la disciplina financiera.

El rector reconoció que el reto es significativo, pues la universidad debe garantizar tanto el pago de la nómina como el cumplimiento de los compromisos con los pensionados. “No podemos dejar desprotegidos a quienes han entregado su vida a la institución”, subrayó, al tiempo que advirtió que será necesario trabajar con mayor eficiencia, responsabilidad y orden en el manejo del gasto.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos de seguridad en Ramos Arizpe dejan 24 detenidos

Pimentel Martínez adelantó que se aplicarán medidas de austeridad y ajustes presupuestales, aunque aseguró que estas no afectarán la formación de los estudiantes. “Seguiremos apostando por la educación, el fortalecimiento de escuelas, laboratorios, programas académicos y la capacitación docente”, afirmó.

La prioridad, insistió, continuará siendo el desarrollo de los jóvenes universitarios, por lo que cualquier reducción de recursos se enfocará en áreas que no impacten directamente en su preparación profesional. Como ejemplo de eficiencia administrativa, destacó que en los últimos dos años la matrícula creció cerca de un 3 % sin que se incrementara la nómina, reflejo del esfuerzo institucional por optimizar recursos.

Asimismo, resaltó que las auditorías han mostrado avances notables, al reducirse en más del 95 % las observaciones, lo que demuestra que el gasto público se ejerce con responsabilidad y conforme a la ley.

Finalmente, expresó su confianza en que estos resultados permitan gestionar mayores apoyos para la educación superior y reiteró la disposición de trabajar en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para garantizar la estabilidad financiera de la universidad.