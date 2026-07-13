Rayo cae dentro de gasera en Palaú y moviliza a cuerpos de emergencia

El reporte fue recibido por los cuerpos de emergencia durante una tormenta eléctrica, por lo que varias unidades acudieron al establecimiento para verificar que la descarga no hubiera generado un incendio o afectaciones en una zona considerada de alto riesgo por el manejo de combustible.

VILLA DE PALAÚ, COAH.– Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer domingo en una empresa gasera de Villa de Palaú, luego de que un rayo impactara dos palmas ubicadas dentro de las instalaciones, provocando la movilización inmediata de Bomberos y personal de Protección Civil ante el riesgo que representaba el incidente.

A su llegada, los elementos realizaron una inspección minuciosa en el área donde cayó el rayo, revisando tanto la vegetación como las instalaciones de la empresa para descartar cualquier peligro que comprometiera la seguridad de los trabajadores o la operación de la gasera.

El director de Protección Civil, Víctor Guajardo Loo, informó que la descarga eléctrica únicamente alcanzó dos palmas y confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Tras concluir la revisión, Bomberos descartó riesgos adicionales y confirmó que no se registraron incendios ni fugas de gas derivadas del impacto. Asimismo, las autoridades señalaron que hasta el momento no se tienen reportes de daños materiales de consideración.

Las corporaciones exhortaron a la población a extremar precauciones durante las tormentas eléctricas y evitar permanecer cerca de árboles, estructuras metálicas o áreas abiertas mientras se presenten descargas atmosféricas.