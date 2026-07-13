Guardia y adulto mayor terminan a golpes frente al IMSS de Monclova tras presunto reporte de acoso

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Guardia y adulto mayor terminan a golpes frente al IMSS de Monclova tras presunto reporte de acoso
    El altercado se originó tras un presunto reporte ciudadano sobre una supuesta conducta inapropiada hacia dos adolescentes. REDES SOCIALES

Un presunto reporte por conducta inapropiada derivó en una pelea entre un guardia de seguridad y un adulto mayor en las inmediaciones de la Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.– Una fuerte movilización y momentos de tensión se registraron la tarde del domingo en las inmediaciones de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que un guardia de seguridad y un adulto mayor protagonizaran una riña a golpes frente a decenas de personas.

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado se originó después de que personal de vigilancia recibiera el aviso de un presunto comportamiento inapropiado de un hombre hacia dos adolescentes que permanecían cerca del hospital. Tras conocer el reporte, uno de los vigilantes salió en busca del señalado para confrontarlo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/otro-presunto-feminicidio-sacude-a-coahuila-mujer-es-ultimada-dentro-de-su-vivienda-en-monclova-JC22133930

Al localizar al adulto mayor, ambos comenzaron a intercambiar palabras, pero la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea sobre la vía pública, llamando la atención de pacientes, familiares y transeúntes que presenciaron el enfrentamiento.

Durante el altercado, el hombre rechazó las acusaciones y sostuvo que en ningún momento incurrió en una conducta indebida contra las menores. Incluso, un testigo que presenció los hechos aseguró que el adulto mayor permanecía sentado en una banca ubicada debajo del puente vehicular cuando fue abordado por el guardia de seguridad y que, antes de la confrontación, no observó ninguna acción irregular hacia las adolescentes.

Tras varios minutos de tensión, ambos involucrados dejaron de golpearse sin que se reportaran personas con lesiones de consideración. El incidente concluyó mientras un grupo de curiosos permanecía alrededor del lugar observando lo sucedido.

Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Mexicano del Seguro Social no había emitido información oficial sobre el caso ni confirmado la existencia de alguna denuncia derivada del presunto reporte que originó la confrontación.

(Con información de La Voz)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Conflictos

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Brincolines electorales

Brincolines electorales
true

Coahuila: Reelección de alcaldes provocará cacicazgos políticos regionales
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Arturo Meza presentará en Saltillo su nueva novela Laberinto de Sombras, protagonizada por una versión literaria de Jorge Luis Borges.

El cantautor Arturo Meza presentará en Saltillo su novela Laberinto de Sombras, una travesía literaria inspirada en Borges
Acereros venció a Saraperos y obligó a un juego decisivo en el Clásico Coahuilense.

Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense
Aumenta la cifra de fallecidos en Venezuela, tras terremotos del 24 de junio

Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela
El mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue el protagonista en muerte de una reunión cargada de denuncia por su fallecimiento a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Hijos de migrante mexicano asesinado por agente del ICE buscan pesquisa independiente
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’