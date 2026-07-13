Guardia y adulto mayor terminan a golpes frente al IMSS de Monclova tras presunto reporte de acoso

De acuerdo con los primeros reportes, el altercado se originó después de que personal de vigilancia recibiera el aviso de un presunto comportamiento inapropiado de un hombre hacia dos adolescentes que permanecían cerca del hospital. Tras conocer el reporte, uno de los vigilantes salió en busca del señalado para confrontarlo.

MONCLOVA, COAH.– Una fuerte movilización y momentos de tensión se registraron la tarde del domingo en las inmediaciones de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , luego de que un guardia de seguridad y un adulto mayor protagonizaran una riña a golpes frente a decenas de personas.

Al localizar al adulto mayor, ambos comenzaron a intercambiar palabras, pero la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea sobre la vía pública, llamando la atención de pacientes, familiares y transeúntes que presenciaron el enfrentamiento.

Durante el altercado, el hombre rechazó las acusaciones y sostuvo que en ningún momento incurrió en una conducta indebida contra las menores. Incluso, un testigo que presenció los hechos aseguró que el adulto mayor permanecía sentado en una banca ubicada debajo del puente vehicular cuando fue abordado por el guardia de seguridad y que, antes de la confrontación, no observó ninguna acción irregular hacia las adolescentes.

Tras varios minutos de tensión, ambos involucrados dejaron de golpearse sin que se reportaran personas con lesiones de consideración. El incidente concluyó mientras un grupo de curiosos permanecía alrededor del lugar observando lo sucedido.

Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Mexicano del Seguro Social no había emitido información oficial sobre el caso ni confirmado la existencia de alguna denuncia derivada del presunto reporte que originó la confrontación.

(Con información de La Voz)