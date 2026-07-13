Coahuila: Reelección de alcaldes provocará cacicazgos políticos regionales

En un hecho inédito que cambia para siempre las reglas de la vida política en la entidad, una buena parte de los ediles coahuiltecos recibió la aprobación para ir por otro trienio en 2027.

Las encuestas de popularidad y la falta de cuadros políticos idóneos son la causa principal de que la mayoría de los 32 alcaldes en Coahuila se encuentre rumbo a la reelección.

Para el exalcalde de Monclova, Pablo González, esta determinación limita las oportunidades de contender para otros interesados en este cargo, con el que sueña la mayoría de los políticos.

En charla con De Buena Fuente, el expresidente municipal acerero reconoció que las encuestas de popularidad y los buenos resultados son ahora los factores para la toma de estas decisiones.

“Uno tiene que adaptarse a las circunstancias, y en mi caso voy a esperar que concluya la segunda gestión del alcalde Carlos Villarreal, para ir por mi último intento, aunque ya tendré 61 años”, dijo.

En entrevista vía telefónica, el exalcalde interino de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, atribuyó la moda actual de permitir la reelección de alcaldes a la ausencia de nuevos cuadros políticos.

Citó como ejemplo la llegada del exgobernador Miguel Riquelme Solís a la alcaldía de la Perla de La Laguna.

“En lo personal, se me hace adecuada la designación de Miguel como alcalde de la ciudad, porque ya conoce todo el manejo, pero es evidente la ausencia de nuevos cuadros políticos”, enfatizó.

Hasta el momento, los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo; Carlos Villarreal, de Monclova; Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, ya recibieron aviso de que van por otro periodo.

El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores; Lico Quintanilla, de Progreso; Óscar Ríos, de Nueva Rosita, y Laura Jiménez, de Múzquiz, también repetirán.

Politólogos y especialistas en temas sociales advierten que la reelección de ediles fomenta el canibalismo político, pues los alcaldes tendrán 6 años para eliminar a grupos rivales internos.

Recordaron que esta película ya se vivió en la sucesión de gobernadores tras la sucesión de Enrique Martínez y Martínez.

Durante la administración enriquista, pululaban en el estado grupos afines a Raúl Sifuentes, Javier Guerrero, Rogelio Montemayor, Chuy María Ramon, Alejandro Gutiérrez y Luis Horacio Salinas.

Pero con la asunción de Humberto Moreira, se intentó crear una nueva clase política y se combatió casi hasta el exterminio a los grupos rivales acabando con los ramones y conejos.

Su sucesor, Rubén Moreira Valdez, en la búsqueda de obtener la gubernatura, negoció el apoyo de lo que quedó de la “Burbuja” de Raúl Sifuentes, también con EMM, RMS y con Luis Horacio.

Al final solo se quedó con el nuevo grupo riquelmista, con los montemayoristas y con Luis Horacio Salinas, que promovía a Manolo Jiménez a la alcaldía sarapera.

Así nació la nueva clase política que hoy gobierna Coahuila, con una mezcla de juventud y de experiencia, propiciada por Horacio Salinas que tuvo la visión para construir escenarios políticos.

Los politólogos destacaron que, tras la tortuosa purga de grupos, el PRI se quedó sin nuevos cuadros políticos, lo que hoy lo obliga a aceptar la reelección, para mantenerse en el poder.

Aunque esto provoque el canibalismo político, y los cacicazgos regionales, con el latente peligro de que figuras emergentes decidan irse a otros partidos, en busca de oportunidades, dijeron.

¿Será?

EL CUERVO

Odín es un cuervo común de seis años de edad que el legislador federal, Jericó Abramo Masso, mostró el fin de semana, durante una visita al Centro de Rehabilitación de Aves, en Parras.

Jericó calificó a Odín como una de las aves más inteligentes del mundo, pero lo importante es que con su visita visibilizó a este centro de rescate de aves que vive del apoyo público. El lugar se llama Atalaya se encuentra ubicado en el pueblo mágico de Parras de la Fuente, en Coahuila, y por una aportación voluntaria te dejan tomarte una foto con el cuervo y otras aves.

Una noble causa, sin duda...

NO ES EL MISMO

A como van las cosas, difícilmente Miguel Riquelme Solís va a poder ganar la elección a la alcaldía de Torreón en el 2027.

Y es que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros, que 20 años después, y Miguel contra lo esperado se nota dubitativo e inseguro en la toma de decisiones.