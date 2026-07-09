El cantautor Arturo Meza presentará en Saltillo su novela Laberinto de Sombras, una travesía literaria inspirada en Borges

El Centro Cultural Vito Alessio Robles será sede de la presentación de Laberinto de Sombras, la más reciente novela del escritor, músico y poeta Arturo Meza, quien compartirá con el público esta nueva obra el próximo viernes 17 de julio, a las 19:00 horas. La publicación propone una lectura de corte simbólico y filosófico que toma como protagonista al escritor argentino Jorge Luis Borges, a quien sitúa en un recorrido entre sueños, recuerdos y sombras. A lo largo de la historia, el autor explora temas como la ceguera, la muerte, el exilio y la memoria mediante una narrativa que mezcla ficción, poesía y referencias literarias.

En este recorrido, Borges se encuentra con personajes de distintas épocas y tradiciones, entre ellos Ezra Pound, François Villon, Arthur Rimbaud, Judas Iscariote, el espectro de Virgilio y Karun, el legendario barquero de la mitología etrusca. La novela construye así un universo donde convergen la sátira, el simbolismo y una constante reflexión sobre la condición humana.

La presentación representa también una oportunidad para acercarse a la trayectoria de Arturo Meza, considerado una de las figuras más independientes del panorama cultural mexicano. Con casi cinco décadas de carrera, el creador originario de Michoacán ha mantenido una producción artística alejada de los circuitos comerciales, desarrollando una propuesta propia tanto en la música como en la literatura. EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA AUTOGESTIÓN MUSICAL EN MÉXICO Conocido por muchos como “El Último Unicornio”, Meza ha construido una carrera basada en la autogestión y la libertad creativa. Su trabajo musical abarca cerca de 40 producciones discográficas y más de 300 composiciones, en las que fusiona géneros como el folk, el rock progresivo, el blues y la música sinfónica. Incluso ha diseñado instrumentos propios para ampliar las posibilidades sonoras de su obra.

Su faceta literaria también ocupa un lugar central en su trayectoria. A través de su sello independiente, Meza Editor, ha publicado novelas y poemarios caracterizados por una mirada crítica sobre la realidad social mexicana, con especial atención a las historias y problemáticas de los sectores populares. Entre sus títulos recientes destacan Concierto para Dostoyevsky y epilepsia en Sí bemol y Arte Ancestral Alienígena. Más allá de su legado artístico, el autor continúa convocando a nuevas generaciones interesadas en propuestas alejadas de las tendencias comerciales. Sus presentaciones suelen reunir tanto a seguidores de larga trayectoria como a jóvenes lectores y músicos que encuentran en su obra una alternativa marcada por la experimentación, la independencia y la búsqueda de una expresión artística libre. La presentación de Laberinto de Sombras forma parte de la agenda cultural de julio en Saltillo y ofrecerá a los asistentes la posibilidad de conocer de primera mano una novela que entrelaza literatura, filosofía y simbolismo a través de una reinterpretación de uno de los escritores más influyentes del siglo XX.

Publicidad

Temas

Literatura libros

Localizaciones

Coahuila Saltillo

