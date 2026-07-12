Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela

El 12 de julio, tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, la cifra de fallecimientos, y gente afectada por el desastre natural, ha sido actualizada.

Se destacó que un aproximado de 157 muertos se añadió a la lista de fallecidos en Venezuela; el incidente afectó principalmente los territorios de La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y Urimare.

La administración presidencial de Delcy Rodríguez detalló que hasta el momento hay al menos 4 mil 490 fallecidos y 16 mil 740 heridos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, especificó que 120 mil 794 familias han sido atendidas y que hay 19 mil 583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados.

El mismo presidente del Parlamento anunció que se darán las primeras 200 viviendas para los damnificados del doble terremoto.

Los campamentos transitorios fueron establecidos en escuelas de Caracas y los estados aledaños de Miranda y La Guaira. Los suministros, según la presidenta venezolana, han sido de 9 mil 995 toneladas de alimentos y 18.5 millones de litros de agua.