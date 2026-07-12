Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela

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    Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela
    Aumenta la cifra de fallecidos en Venezuela, tras terremotos del 24 de junio Vanguardia

El presidente del Parlamento venezolano compartió la cifra de familias atendidas e instaladas en los campamentos

El 12 de julio, tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, la cifra de fallecimientos, y gente afectada por el desastre natural, ha sido actualizada.

Se destacó que un aproximado de 157 muertos se añadió a la lista de fallecidos en Venezuela; el incidente afectó principalmente los territorios de La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y Urimare.

La administración presidencial de Delcy Rodríguez detalló que hasta el momento hay al menos 4 mil 490 fallecidos y 16 mil 740 heridos. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, especificó que 120 mil 794 familias han sido atendidas y que hay 19 mil 583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados.

El mismo presidente del Parlamento anunció que se darán las primeras 200 viviendas para los damnificados del doble terremoto.

Los campamentos transitorios fueron establecidos en escuelas de Caracas y los estados aledaños de Miranda y La Guaira. Los suministros, según la presidenta venezolana, han sido de 9 mil 995 toneladas de alimentos y 18.5 millones de litros de agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/presidenta-de-venezuela-promulga-ley-que-reduce-control-estatal-sobre-la-industria-petrolera-GB22013959

La agencia de noticias EFE cuantificó que, hasta el momento, llegaron 30 mil 535 voluntarios registrados y 31 mil 837 funcionarios de distintos organismos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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