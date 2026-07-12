Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense

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    Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense
    Acereros venció a Saraperos y obligó a un juego decisivo en el Clásico Coahuilense. FOTO: ACEREROS DE MONCLOVA

Monclova le puso freno a la Nave Verde desde el Estadio Kickapoo Lucky Eagle; hoy domingo se definirá al ganador de la serie

Los Acereros de Monclova respondieron y derrotaron 6-1 a los Saraperos de Saltillo en el segundo juego del Clásico Coahuilense, disputado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La victoria de la Furia Azul igualó 1-1 la serie y dejó listo un cierre decisivo este domingo.

Monclova tomó el control desde la primera entrada. Andretty Cordero produjo la carrera de la quiniela con sencillo al jardín izquierdo y Rodolfo Amador impulsó el 2-0 con un rodado.

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Alan Trejo amplió la diferencia mediante elevado de sacrificio, mientras Ramón Hernández castigó con cuadrangular solitario.

Saltillo reaccionó en la quinta entrada gracias a un imparable productor de Ramón Ríos, pero los Acereros frenaron el intento de remontada.

Hernández agregó un triple remolcador en la sexta y Amador conectó jonrón en la octava para sellar el triunfo.

Amílcar Carreón se apuntó la victoria después de trabajar cinco innings de tres hits y una carrera; Erich Uelmen cargó con la derrota.

El tercer y último choque se jugará hoy, a las 6 de la tarde, en Monclova.

Saltillo buscará recuperar el bateo con el que ganó 5-1 el viernes, mientras Acereros intentará completar la remontada y quedarse con la serie.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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