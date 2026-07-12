Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense

Los Acereros de Monclova respondieron y derrotaron 6-1 a los Saraperos de Saltillo en el segundo juego del Clásico Coahuilense, disputado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

La victoria de la Furia Azul igualó 1-1 la serie y dejó listo un cierre decisivo este domingo.

Monclova tomó el control desde la primera entrada. Andretty Cordero produjo la carrera de la quiniela con sencillo al jardín izquierdo y Rodolfo Amador impulsó el 2-0 con un rodado.