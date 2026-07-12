Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense
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Monclova le puso freno a la Nave Verde desde el Estadio Kickapoo Lucky Eagle; hoy domingo se definirá al ganador de la serie
Los Acereros de Monclova respondieron y derrotaron 6-1 a los Saraperos de Saltillo en el segundo juego del Clásico Coahuilense, disputado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.
La victoria de la Furia Azul igualó 1-1 la serie y dejó listo un cierre decisivo este domingo.
Monclova tomó el control desde la primera entrada. Andretty Cordero produjo la carrera de la quiniela con sencillo al jardín izquierdo y Rodolfo Amador impulsó el 2-0 con un rodado.
Alan Trejo amplió la diferencia mediante elevado de sacrificio, mientras Ramón Hernández castigó con cuadrangular solitario.
Saltillo reaccionó en la quinta entrada gracias a un imparable productor de Ramón Ríos, pero los Acereros frenaron el intento de remontada.
Hernández agregó un triple remolcador en la sexta y Amador conectó jonrón en la octava para sellar el triunfo.
Amílcar Carreón se apuntó la victoria después de trabajar cinco innings de tres hits y una carrera; Erich Uelmen cargó con la derrota.
El tercer y último choque se jugará hoy, a las 6 de la tarde, en Monclova.
Saltillo buscará recuperar el bateo con el que ganó 5-1 el viernes, mientras Acereros intentará completar la remontada y quedarse con la serie.