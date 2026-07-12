Hijos de migrante mexicano asesinado por agente del ICE buscan pesquisa independiente

En medio de una reunión en la que sus hijos lo recordaron con amor y resonó la indignación y el clamor por una investigación independiente, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue el protagonista en muerte de una reunión cargada de denuncia por su fallecimiento a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “Es un momento difícil para ser estadounidense”, declaró Lorenzo Jr., uno de sus hijos, ante decenas de habitantes de Houston, quienes homenajearon a Salgado Araujo. “Mi padre, mis hermanos y yo encarnamos el sueño americano”, dijo Lorenzo Salgado Jr. “Es un momento difícil para ser estadounidense”, añadió.

Ronaldo Salgado, el hijo mayor de Salgado Araujo, describió a su padre como una persona reservada que se enorgullecía de su trabajo en la construcción. Comentó que su padre tenía la tez más oscura y a menudo era objeto de comentarios hirientes que, en ocasiones, se tomaba como algo personal. “No soy estúpido”, decía, recordó su hijo Ronaldo. “Soy ca... y mis hijos son cab....s”. “Todas las personas con las que me he reunido, todos los comentarios positivos que he estado recibiendo dicen lo mismo”, dijo. “Que estoy haciendo que mi padre se sienta orgulloso. Pero no creo que llegue a creérmelo nunca si no lo escucho de él, así que realmente espero estar haciéndolo sentir orgulloso”, siguió Ronaldo.

Añadió: “Sólo quiero seguir presionando para obtener una investigación independiente completa”. Dijo esperar que las autoridades federales devuelvan las pertenencias que fueron incautadas como evidencia, incluyendo su billetera, su teléfono, la camioneta y la lonchera donde iba la última comida que le preparó su madre. En un mensaje a la comunidad, Ronaldo dijo: “A cualquier trabajador de la construcción, a cualquier jornalero, mi papá les diría: ‘Síguele echando ganas, porque las cosas buenas les llegan a quienes trabajan duro’”, y a los niños les recomendó: “Abracen a su papá. Abrácenlo fuerte”.