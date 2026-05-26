Reabren kínder de Monclova tras intensa plaga de garrapatas; suspendieron clases para proteger a los niños

MONCLOVA, COAH.- Después de una semana de incertidumbre y preocupación, el Jardín de Niños Santiago de la Monclova reanudó clases este lunes, luego de enfrentar una fuerte plaga de garrapatas que obligó a suspender actividades para proteger la salud de los menores. La presencia de estos parásitos generó alarma entre padres de familia y docentes, quienes detectaron pequeñas garrapatas desplazándose rápidamente por distintas áreas del plantel.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, confirmó que fue necesario cerrar temporalmente la institución mientras se realizaban labores de fumigación y limpieza en coordinación con el área de Salud Municipal. “Fue una plaga muy fuerte que de repente salió”, expresó el funcionario. Explicó que este tipo de situaciones suele presentarse por las altas temperaturas, las lluvias y la presencia de animales que rondan cerca de los planteles educativos. La preocupación creció debido a que las garrapatas eran pequeñas y se desplazaban con rapidez, lo que provocó temor entre padres de familia y maestros por el riesgo que representaban para los menores.

“Sí existía preocupación tanto de maestros como de padres de familia, pero fue atendida y ya están reabriendo las clases para salvaguardar la integridad de los niños”, señaló. Tras una semana de trabajos sanitarios, las autoridades determinaron que el plantel ya se encuentra en condiciones seguras para que los alumnos regresen a las aulas.

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