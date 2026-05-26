Reabren kínder de Monclova tras intensa plaga de garrapatas; suspendieron clases para proteger a los niños

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    Reabren kínder de Monclova tras intensa plaga de garrapatas; suspendieron clases para proteger a los niños
    La detección de garrapatas en distintas áreas de la escuela provocó la suspensión preventiva de clases mientras se realizaban acciones para evitar riesgos a la salud de la comunidad escolar. LIDIET MEXICANO

Las labores de fumigación y saneamiento se prolongaron durante una semana antes de que las autoridades autorizaran el regreso de los alumnos a las aulas

MONCLOVA, COAH.- Después de una semana de incertidumbre y preocupación, el Jardín de Niños Santiago de la Monclova reanudó clases este lunes, luego de enfrentar una fuerte plaga de garrapatas que obligó a suspender actividades para proteger la salud de los menores.

La presencia de estos parásitos generó alarma entre padres de familia y docentes, quienes detectaron pequeñas garrapatas desplazándose rápidamente por distintas áreas del plantel.

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Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, confirmó que fue necesario cerrar temporalmente la institución mientras se realizaban labores de fumigación y limpieza en coordinación con el área de Salud Municipal.

“Fue una plaga muy fuerte que de repente salió”, expresó el funcionario.

Explicó que este tipo de situaciones suele presentarse por las altas temperaturas, las lluvias y la presencia de animales que rondan cerca de los planteles educativos.

La preocupación creció debido a que las garrapatas eran pequeñas y se desplazaban con rapidez, lo que provocó temor entre padres de familia y maestros por el riesgo que representaban para los menores.

$!Trabajos de fumigación, limpieza y control sanitario fueron implementados en las instalaciones del plantel para eliminar la presencia de los parásitos y garantizar condiciones seguras para los estudiantes.
Trabajos de fumigación, limpieza y control sanitario fueron implementados en las instalaciones del plantel para eliminar la presencia de los parásitos y garantizar condiciones seguras para los estudiantes. LIDIET MEXICANO

“Sí existía preocupación tanto de maestros como de padres de familia, pero fue atendida y ya están reabriendo las clases para salvaguardar la integridad de los niños”, señaló.

Tras una semana de trabajos sanitarios, las autoridades determinaron que el plantel ya se encuentra en condiciones seguras para que los alumnos regresen a las aulas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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