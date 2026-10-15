Evita primo que hombre atente contra su vida en Monclova

Los hechos se reportaron alrededor de las 03:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Francisco Villa, donde familiares solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

MONCLOVA, COAH.- La intervención de un familiar evitó que un hombre perdiera la vida durante la madrugada del miércoles, luego de que presuntamente intentara atentar contra su integridad al interior de su domicilio, en la colonia Cañada Sur en Monclova .

De acuerdo con el reporte, el hombre, identificado como Federico ¨N¨, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y presentaba una conducta agresiva. Ante la situación, uno de sus primos intervino y logró retirar la prenda que habría utilizado en el intento, para después pedir ayuda.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para atender el reporte y brindar apoyo a los familiares. Con la intervención oportuna, el hombre quedó fuera de peligro inmediato.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud ni se ha confirmado si recibió atención médica especializada.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre las circunstancias que originaron el incidente.