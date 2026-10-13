Recuperar el nivel de AHMSA en Monclova tomaría hasta 15 años, estima Napoleón Gómez Urrutia

El dirigente del Sindicato Nacional Minero planteó la intervención gubernamental y una asociación entre empresas y trabajadores. Su diagnóstico distingue el arranque de actividades de una recuperación completa, pues consideró que la siderúrgica comenzaría con una capacidad inferior a la que tuvo.

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México podría necesitar entre 10 y 15 años después de reiniciar operaciones para recuperar su antigua fortaleza industrial, estimó Napoleón Gómez Urrutia, quien calculó en alrededor de 3 mil millones de dólares los recursos necesarios para su rescate y el de Minera del Norte (Minosa), en Monclova , Coahuila.

En las declaraciones mencionó compromisos por mil 800 millones de dólares con acreedores, otros 600 millones con proveedores y adeudos laborales. Las cifras corresponden a su estimación sobre las dificultades financieras de la empresa.

La propuesta cooperativa tiene antecedentes. El 11 de octubre de 2024, durante una ceremonia en Monterrey por el aniversario luctuoso de Napoleón Gómez Sada, planteó reunir a mineros, empresarios con visión social y al Gobierno federal para rehabilitar AHMSA. Desde entonces situaba las necesidades de inversión en al menos 3 mil millones de dólares.

Posteriormente, el 10 de abril de 2026, durante una reunión sindical en Frontera, advirtió que el endeudamiento y el deterioro de las instalaciones dificultaban encontrar inversionistas. En esa ocasión también señaló las presiones internacionales sobre la industria siderúrgica y las restricciones a las exportaciones mexicanas de acero como obstáculos para una eventual recuperación.

Ahora, Gómez Urrutia vuelve a colocar la participación obrera entre las alternativas para reconstruir la empresa. Sostuvo que quienes acumularon décadas en sus instalaciones conocen los procesos productivos y pueden aportar experiencia a un esquema de asociación. El planteamiento busca incorporar ese conocimiento al esfuerzo financiero necesario para recuperar la actividad siderúrgica.