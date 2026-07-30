Refuerza Frontera, Coahuila, fumigación para prevenir dengue

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Refuerza Frontera, Coahuila, fumigación para prevenir dengue
    Brigadas municipales recorren colonias y comunidades de Frontera con labores de fumigación para reducir la presencia de mosquitos transmisores del dengue. LIDIET MEXICANO

El Gobierno de Frontera reforzó las jornadas de fumigación en colonias y ejidos para prevenir el dengue, al tiempo que informó que no se han registrado casos positivos de esta enfermedad ni de rickettsiosis

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones preventivas durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene una estrategia permanente de fumigación en colonias, ejidos y comunidades para disminuir la presencia de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que estas labores se realizan de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, con el objetivo de proteger la salud de las familias fronterenses mediante recorridos programados en distintos sectores del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-a-darle-parejo-en-torreon-destinaran-100-mdp-a-servicios-publicos-y-pavimentacion-OH22527238

El director de Salud Pública Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, explicó que las brigadas utilizan una máquina de aspersión de ultra bajo volumen (ULV), facilitada por la Jurisdicción Sanitaria, con la que recorren durante la madrugada colonias como Los Pozuelos, Independencia, Diana Laura, Elsa Hernández y Colosio, además del ejido 8 de Enero y otras comunidades que forman parte del programa.

Precisó que las fumigaciones se llevan a cabo entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana, horario en el que la aplicación del producto resulta más efectiva. Agregó que en los próximos días se dará a conocer el calendario con las rutas que seguirán las brigadas para cubrir el resto del municipio.

El funcionario destacó que, gracias a estas acciones preventivas y al trabajo conjunto con la Jurisdicción Sanitaria, hasta el momento no se han confirmado casos positivos de dengue ni de rickettsiosis en Frontera. Aunque se han atendido personas con síntomas compatibles con estas enfermedades, todas las pruebas realizadas han resultado negativas.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para sumarse a las medidas de prevención, eliminando recipientes que acumulen agua, retirando cacharros de los patios, manteniendo limpios los hogares y atendiendo a las mascotas para evitar la proliferación de mosquitos y garrapatas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental