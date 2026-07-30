Refuerza Frontera, Coahuila, fumigación para prevenir dengue

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que estas labores se realizan de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, con el objetivo de proteger la salud de las familias fronterenses mediante recorridos programados en distintos sectores del municipio.

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones preventivas durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene una estrategia permanente de fumigación en colonias, ejidos y comunidades para disminuir la presencia de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

El director de Salud Pública Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, explicó que las brigadas utilizan una máquina de aspersión de ultra bajo volumen (ULV), facilitada por la Jurisdicción Sanitaria, con la que recorren durante la madrugada colonias como Los Pozuelos, Independencia, Diana Laura, Elsa Hernández y Colosio, además del ejido 8 de Enero y otras comunidades que forman parte del programa.

Precisó que las fumigaciones se llevan a cabo entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana, horario en el que la aplicación del producto resulta más efectiva. Agregó que en los próximos días se dará a conocer el calendario con las rutas que seguirán las brigadas para cubrir el resto del municipio.

El funcionario destacó que, gracias a estas acciones preventivas y al trabajo conjunto con la Jurisdicción Sanitaria, hasta el momento no se han confirmado casos positivos de dengue ni de rickettsiosis en Frontera. Aunque se han atendido personas con síntomas compatibles con estas enfermedades, todas las pruebas realizadas han resultado negativas.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población para sumarse a las medidas de prevención, eliminando recipientes que acumulen agua, retirando cacharros de los patios, manteniendo limpios los hogares y atendiendo a las mascotas para evitar la proliferación de mosquitos y garrapatas.