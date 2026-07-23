Refuerza San Buenaventura, Coahuila, combate al mosquito del dengue con fumigación

La autoridad municipal informó que el operativo forma parte de las acciones preventivas ante las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor, sobre todo en temporada de lluvias y con temperaturas elevadas.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura puso en marcha una jornada de fumigación contra el dengue en distintos sectores de la ciudad, con el arranque de recorridos en la colonia Benito Juárez desde las 04:00 horas. La estrategia se desarrolla en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y el Departamento Municipal de Salud.

De acuerdo con materiales de prevención difundidos por la Secretaría de Salud de Coahuila este año, la eliminación de criaderos, el uso de larvicidas y la fumigación forman parte de la respuesta institucional frente al dengue.

El alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que las brigadas continuarán durante el resto de la semana y que el despliegue buscará cubrir de forma gradual todas las colonias del municipio, con prioridad para las áreas consideradas de mayor riesgo epidemiológico.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y la Secretaría de Salud federal mantienen activo el seguimiento epidemiológico del dengue en 2026 y sostienen que la medida más efectiva sigue siendo evitar depósitos de agua donde el mosquito pueda reproducirse.

El Panorama Epidemiológico de Dengue 2026, actualizado por la Dirección General de Epidemiología el 16 de julio, confirma que la vigilancia nacional continúa durante la actual temporada.

Por eso, además de la fumigación, las autoridades locales llamaron a la población a limpiar patios y solares, retirar llantas, cacharros, cubetas y cualquier recipiente que acumule agua.