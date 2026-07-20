San Buenaventura volvió a celebrar su historia: una feria que nació con fe, cabalgó con orgullo y reunió a miles de familias

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Año con año, cada mes de julio, San Buenaventura celebra a su Santo Patrono, y algo especial ocurre en este municipio ubicado justo en la Región Centro de Coahuila. Las calles comienzan a llenarse de visitantes, las familias se preparan para recibir una de las fechas más esperadas del año y la tradición vuelve a ocupar un lugar importante en la vida de quienes han hecho de esta fiesta una parte de su identidad. La Feria de San Buenaventura 2026, en su edición número 81, volvió a demostrar por qué es considerada una de las celebraciones más importantes y visitadas de Coahuila.

No solamente por sus espectáculos, sino por lo que representa: una reunión de generaciones, un encuentro de familias, una oportunidad para comerciantes y una celebración que mantiene vivas las costumbres de un pueblo orgulloso de sus raíces. Durante varios días, San Buenaventura recibió visitantes de la Región Centro, de distintos municipios del estado, de otras partes del país e incluso del sur de Texas, quienes llegaron para disfrutar una fiesta donde la fe, la música y la tradición vaquera se encontraron en un mismo lugar. LA CABALGATA DONDE SAN BUENAVENTURA MUESTRA SU IDENTIDAD La celebración comenzó oficialmente con una noche llena de emoción en la Monumental Plaza de Toros, donde fue coronada María Fernanda I como reina de la Feria de San Buenaventura 2026. Ante un recinto lleno, la nueva soberana recibió la corona en una ceremonia que marcó el arranque de una fiesta que durante dos semanas llenaría de vida al municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado por autoridades municipales y estatales, así como integrantes del Comité Central de Feria. Fue el primer momento de una celebración que poco a poco fue tomando fuerza y que reunió a miles de personas alrededor de una tradición que ha pasado de generación en generación. Si existe un momento donde el corazón de San Buenaventura se muestra por completo, es durante su cabalgata. Ahí no solamente participan jinetes. Participa un pueblo entero. La Cabalgata 33 de San Buenaventura volvió a convertirse en una de las actividades más representativas de la feria, reuniendo a cientos de cabalgantes y miles de familias que salieron a las calles para vivir una tradición que refleja el orgullo norteño de este municipio. La jornada comenzó desde los ejidos. En el ejido San Lorenzo partió el primer contingente de cabalgantes, quienes antes de iniciar el recorrido recibieron la bendición del párroco Gerardo.

A partir de ese momento comenzó una travesía donde los caminos se llenaron del sonido de las herraduras, de la música norteña y de la convivencia entre familias que año con año esperan este encuentro. Los jinetes avanzaron rumbo al ejido Sombrerete, donde compartieron una jornada de convivencia en un ambiente familiar, para después continuar hacia la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura. Durante el recorrido, las calles del municipio se transformaron. Las familias salieron de sus hogares para observar el paso de los contingentes; los niños buscaban el mejor lugar para ver los caballos, los negocios y viviendas lucieron decoraciones alusivas a la celebración y el ambiente vaquero se hizo presente con sombreros, botas y vestimenta tradicional. La cabalgata reunió a participantes de diferentes regiones de Coahuila y visitantes que llegaron desde el sur de Texas para formar parte de esta experiencia. El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó esta tradicional jornada junto con autoridades estatales y municipales, acompañando una celebración que volvió a reunir a miles de personas alrededor de una de las costumbres más representativas del norte del país. Porque en San Buenaventura la cabalgata no es solamente un recorrido. Es una forma de conservar la historia. Es un vínculo entre quienes viven en el municipio y quienes regresan cada año para sentirse nuevamente parte de sus raíces.

LA MÚSICA QUE HIZO VIBRAR LA FERIA A lo largo de los días, la Feria de San Buenaventura ofreció una cartelera artística que reunió diferentes generaciones y gustos musicales. La celebración arrancó con Alicia Villarreal, continuó con la energía de Caballo Dorado, el talento de Palomazo Norteño junto a Los Nuevos Caballeros, además del tradicional Norteñazo. También llegaron grandes agrupaciones como Conjunto Primavera, La Fiera de Ojinaga y Pacto Norteño, así como Elías Medina y Fara Fara Dúo, quienes pusieron ambiente a la Plaza de Toros. Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Banda MS, agrupación que ofreció en San Buenaventura su única fecha en Coahuila durante el resto del año y que logró un lleno total. El cierre artístico estuvo a cargo de Yuridia, quien llegó con localidades agotadas y ofreció una noche especial para miles de asistentes. Para el empresario artístico Javier Flores Loera, el balance de la feria fue positivo. “Las ferias empiezan de menos a más”, explicó. “El primer fin de semana estuvo un poco complicado porque todavía estaban activos los estudiantes, pero conforme fue avanzando el tiempo fue mejorando la asistencia y estamos cerrando como debe de ser, con una buena feria”.

Destacó que el éxito no solamente se reflejó en los espectáculos, sino en toda la actividad que generó la llegada de visitantes. Detrás de la música y la diversión existen cientos de historias de trabajo. Comerciantes, expositores, trabajadores temporales, prestadores de servicios y familias completas encontraron en la feria una oportunidad para mejorar sus ingresos. La llegada de visitantes permitió una importante actividad en hoteles, restaurantes, gasolineras y negocios locales. La ocupación hotelera llegó prácticamente al cien por ciento y también vecinos del municipio se beneficiaron al ofrecer espacios de estacionamiento. Durante los días de mayor afluencia, el recinto ferial recibió entre 10 mil y 12 mil visitantes. “Esto no solamente es una buena entrada para los espectáculos, sino en general para la feria y para los comerciantes que vienen a trabajar esperanzados en un buen ingreso”, señaló Flores Loera.

FE, LLUVIA Y SOLIDARIDAD El 14 de julio, San Buenaventura celebró a su Santo Patrono, una fecha que da sentido y origen a esta gran tradición. Como parte de los festejos, la Banda de Música del Ejército Mexicano de la Décima Primera Región Militar ofreció un concierto para las familias sambonenses. Aunque la lluvia obligó a cambiar la sede originalmente programada frente a la parroquia, el Auditorio Municipal recibió a los asistentes que disfrutaron un repertorio de música mexicana con temas de grandes compositores. Fue una jornada donde la comunidad volvió a reunirse alrededor de sus costumbres y donde quedó claro que la feria tiene como raíz la fe y la convivencia. Esta edición también enfrentó uno de sus principales retos: las condiciones climáticas. Las lluvias afectaron algunos días de actividad para comerciantes y operadores de juegos mecánicos, quienes tuvieron menos oportunidad de trabajar.

Ante esta situación, el alcalde Javier Flores Rodríguez anunció un apoyo para permitir que permanecieran una semana adicional en el recinto ferial sin costo. “Si tienen la intención de quedarse, nosotros como municipio no les cobraríamos ningún costo, simplemente que sigan trabajando”, expresó. La decisión buscó ayudar a quienes invierten y forman parte de una celebración que cada año requiere esfuerzo y compromiso. EL RODEO PUSO EL BROCHE DE ORO La feria concluyó con una tradición que identifica profundamente a San Buenaventura: el rodeo. El Décimo Súper Bull Internacional de Rancho La Viga reunió a jinetes nacionales e internacionales y a miles de familias que disfrutaron una noche llena de emoción, música y ambiente vaquero. La Monumental Plaza de Toros volvió a lucir llena, con asistentes que llegaron con sombreros, botas y el orgullo de formar parte de una tradición que distingue al municipio.