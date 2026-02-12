Refuerzan alumbrado en la Guadalupe Borja de Frontera; instalan luminarias LED

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias, el Gobierno Municipal de Frontera avanza en la modernización del alumbrado público con la instalación de 45 luminarias LED en la colonia Guadalupe Borja.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú supervisó los trabajos que se realizan sobre la calle Libertad, en un tramo que abarca desde la calle Juárez, en la Zona Centro, hasta la calle Fundadores, fortaleciendo así la iluminación de una vialidad clave que conecta distintos sectores del municipio.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Raúl Isaac Cárdenas, la Presidenta Municipal recorrió la zona para constatar el avance de las labores, que forman parte del programa “Frontera se Ilumina con Orden y Rumbo”, enfocado en modernizar el sistema de alumbrado y reducir puntos con baja visibilidad.

Durante la visita, la edil atendió directamente a vecinos del sector, quienes aprovecharon para plantear solicitudes relacionadas con más luminarias, retiro de escombro y mejoras en accesos que anteriormente presentaban dificultades, acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias.

Pérez Cantú reiteró que este programa continuará extendiéndose a otros sectores como Zona Centro y Bellavista, asegurando que su administración mantiene el compromiso de trabajar en territorio, de forma cercana a la ciudadanía, para consolidar un Frontera más seguro, con orden y rumbo.