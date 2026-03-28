Refuerzan limpieza urbana con descacharrización en Monclova

MONCLOVA, COAH.-Con el objetivo de fortalecer el orden urbano y prevenir problemas de salud, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, implementó acciones del programa Mercadito de Descacharrización en coordinación con el DIF local. Como resultado de estas jornadas, se logró la recolección de varias toneladas de desechos, entre ellos cerca de 100 llantas, evitando la acumulación de basura en espacios públicos y domicilios.

Estas acciones contribuyen a disminuir focos de infección y mejorar las condiciones de higiene en distintos sectores de la ciudad. TRABAJO COORDINADO EN BENEFICIO CIUDADANO Las labores estuvieron a cargo de cuadrillas del Departamento de Servicios Primarios, que realizaron recorridos en diversas colonias para efectuar la recolección, traslado y disposición final de los residuos. El programa forma parte de una estrategia integral que busca atender de manera directa las necesidades de la población, promoviendo entornos más seguros y ordenados.

LLAMAN A MANTENER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL El alcalde destacó la importancia de la colaboración entre autoridades y ciudadanía para mantener en buen estado los espacios públicos.

Subrayó que estas acciones impactan de manera directa en la salud de las familias y en la calidad de vida de la comunidad, por lo que se continuará reforzando este tipo de programas. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Estado y la sociedad para consolidar una ciudad más limpia y segura.

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