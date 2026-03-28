Refuerzan atención social y bienestar animal con brigadas del DIF en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 28 marzo 2026
    Refuerzan atención social y bienestar animal con brigadas del DIF en Ramos Arizpe
    Brigada “DIF contigo” llevó servicios a comunidades rurales del municipio. CORTESÍA

Servicios médicos, asesoría y apoyo comunitario llegan a zonas urbanas y rurales, beneficiando directamente a decenas de familias y sus mascotas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe a través del DIF local, impulsa acciones de atención integral mediante servicios veterinarios y brigadas comunitarias que acercan apoyos a la población.

En las instalaciones del DIF se realizó una jornada enfocada en el cuidado de mascotas, donde se llevaron a cabo 26 esterilizaciones, 58 vacunas y 39 desparasitaciones.

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Estas acciones buscan fortalecer el bienestar animal, prevenir enfermedades y contribuir a la salud pública en el municipio.

ACERCAN APOYOS A COMUNIDADES RURALES

De manera paralela, la brigada “DIF contigo” recorrió los ejidos San Miguel de Hipólito y La Sauceda, brindando atención directa a 47 familias.

$!Familias recibieron atención médica, asesoría y apoyos sociales.
Familias recibieron atención médica, asesoría y apoyos sociales. CORTESÍA

Con estas visitas se reafirma el compromiso de mantener un gobierno cercano, con presencia constante en las comunidades.

SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS FAMILIAS

Durante las brigadas se ofrecen servicios que incluyen atención médica básica, orientación alimentaria, asesoría psicológica y jurídica, así como entrega de apoyos sociales y seguimiento a gestiones.

$!DIF Ramos Arizpe realizó jornada de atención veterinaria en sus instalaciones.
DIF Ramos Arizpe realizó jornada de atención veterinaria en sus instalaciones. CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que el objetivo es atender de manera directa las necesidades de la población y mejorar su calidad de vida mediante acciones concretas.

El organismo continuará fortaleciendo estos programas para consolidar una política social enfocada en resultados y en el bienestar de las familias.

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