Refuerzan atención social y bienestar animal con brigadas del DIF en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe a través del DIF local, impulsa acciones de atención integral mediante servicios veterinarios y brigadas comunitarias que acercan apoyos a la población. En las instalaciones del DIF se realizó una jornada enfocada en el cuidado de mascotas, donde se llevaron a cabo 26 esterilizaciones, 58 vacunas y 39 desparasitaciones.

Estas acciones buscan fortalecer el bienestar animal, prevenir enfermedades y contribuir a la salud pública en el municipio. ACERCAN APOYOS A COMUNIDADES RURALES De manera paralela, la brigada “DIF contigo” recorrió los ejidos San Miguel de Hipólito y La Sauceda, brindando atención directa a 47 familias.

Con estas visitas se reafirma el compromiso de mantener un gobierno cercano, con presencia constante en las comunidades. SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS FAMILIAS Durante las brigadas se ofrecen servicios que incluyen atención médica básica, orientación alimentaria, asesoría psicológica y jurídica, así como entrega de apoyos sociales y seguimiento a gestiones.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que el objetivo es atender de manera directa las necesidades de la población y mejorar su calidad de vida mediante acciones concretas. El organismo continuará fortaleciendo estos programas para consolidar una política social enfocada en resultados y en el bienestar de las familias.

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