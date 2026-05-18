Coahuila: vence esta semana plazo para que Ranchito Safari responda a observaciones de PROPAEC

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    Coahuila: vence esta semana plazo para que Ranchito Safari responda a observaciones de PROPAEC
    Elementos de Propaec, Policía Municipal, SMA y Fiscalía del Estado realizaron un operativo en conjunto.

El zoológico, ubicado en la colonia Nogalera, en el municipio de Arteaga, fue clausurado el pasado 27 de abril por presunto maltrato animal

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) informó que esta semana vence el plazo legal otorgado a los propietarios de “Ranchito Safari”, en Arteaga, para responder a las observaciones realizadas tras el operativo por presunto maltrato animal efectuado en el lugar.

La titular de la dependencia, Claudia Elvira Rodríguez, señaló que el procedimiento contempla un periodo de 15 días hábiles antes de avanzar legalmente en el caso, luego de que la notificación fuera colocada en las instalaciones del establecimiento clausurado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/notifican-a-profepa-para-que-intervenga-tras-clausura-de-ranchito-safari-en-arteaga-BC20334207

“Legalmente ellos tienen un plazo. Nosotros tenemos que seguir un procedimiento, ya se le notificó. Tiene un tiempo para poder acercarse para mediar y si no, ya nosotros procedemos legalmente”, explicó.

La funcionaria indicó que existe disposición de los propietarios para dialogar con las autoridades y revisar alternativas para regularizar la situación de los ejemplares, aunque hasta ahora el contacto se ha realizado mediante una persona intermediaria.

Rodríguez explicó que los animales continúan dentro del predio y no han sido retirados. Añadió que elementos de la Policía Municipal y autoridades de Arteaga realizan rondines para supervisar que reciban alimento y atención mientras se determina su situación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clausuran-ranchito-safari-por-presunto-maltrato-animal-en-arteaga-HB20302746

También informó que PROPAEC solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la presencia de ejemplares exóticos que requieren intervención de la autoridad federal.

La procuradora señaló que el procedimiento podría derivar en sanciones económicas para los responsables del lugar, las cuales podrían alcanzar hasta un millón 131 mil pesos, dependiendo de las irregularidades que sean acreditadas durante la investigación.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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