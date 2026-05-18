Coahuila: vence esta semana plazo para que Ranchito Safari responda a observaciones de PROPAEC

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) informó que esta semana vence el plazo legal otorgado a los propietarios de “Ranchito Safari”, en Arteaga, para responder a las observaciones realizadas tras el operativo por presunto maltrato animal efectuado en el lugar. La titular de la dependencia, Claudia Elvira Rodríguez, señaló que el procedimiento contempla un periodo de 15 días hábiles antes de avanzar legalmente en el caso, luego de que la notificación fuera colocada en las instalaciones del establecimiento clausurado.

“Legalmente ellos tienen un plazo. Nosotros tenemos que seguir un procedimiento, ya se le notificó. Tiene un tiempo para poder acercarse para mediar y si no, ya nosotros procedemos legalmente”, explicó. La funcionaria indicó que existe disposición de los propietarios para dialogar con las autoridades y revisar alternativas para regularizar la situación de los ejemplares, aunque hasta ahora el contacto se ha realizado mediante una persona intermediaria. Rodríguez explicó que los animales continúan dentro del predio y no han sido retirados. Añadió que elementos de la Policía Municipal y autoridades de Arteaga realizan rondines para supervisar que reciban alimento y atención mientras se determina su situación.

También informó que PROPAEC solicitó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la presencia de ejemplares exóticos que requieren intervención de la autoridad federal. La procuradora señaló que el procedimiento podría derivar en sanciones económicas para los responsables del lugar, las cuales podrían alcanzar hasta un millón 131 mil pesos, dependiendo de las irregularidades que sean acreditadas durante la investigación.

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