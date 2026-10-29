Refuerzan seguridad y limpieza en el Panteón Dolores de Frontera, Coahuila, ante el Día de Muertos

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    Refuerzan seguridad y limpieza en el Panteón Dolores de Frontera, Coahuila, ante el Día de Muertos
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó los trabajos de limpieza y mantenimiento del Panteón Dolores para recibir a las familias durante el Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

El municipio realizó labores de limpieza, mantenimiento y delimitación de tumbas peligrosas en el Panteón Dolores, previo a las visitas del Día de Muertos y la tradicional Alumbrada

FRONTERA, COAH.- Ante la llegada de cientos de familias que acudirán al Panteón Dolores para visitar a sus seres queridos este 1 y 2 de noviembre, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una jornada de limpieza profunda y mantenimiento, en la que también se delimitaron tumbas que representan un riesgo para los visitantes.

En los trabajos participaron empleados de los distintos departamentos municipales, quienes se sumaron a las cuadrillas de Servicios Primarios, Ecología, Protección Civil y Obras Públicas para retirar maleza y basura, pintar y rehabilitar los andadores, además de mejorar las condiciones generales del camposanto.

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$!Cuadrillas municipales retiraron maleza y basura, rehabilitaron andadores y delimitaron sepulturas que representan un riesgo para los visitantes.
Cuadrillas municipales retiraron maleza y basura, rehabilitaron andadores y delimitaron sepulturas que representan un riesgo para los visitantes. LIDIET MEXICANO

Uno de los aspectos prioritarios fue identificar y delimitar las sepulturas peligrosas, con el propósito de evitar accidentes entre las personas que recorrerán el panteón durante los próximos días, cuando aumenta considerablemente la afluencia de visitantes.

Las labores también forman parte de los preparativos para la tradicional Alumbrada, que se llevará a cabo este domingo, una celebración en la que las familias se reúnen para recordar a sus difuntos y mantener vivas las costumbres del Día de Muertos.

Sara Irma Pérez Cantú agradeció la participación de los trabajadores municipales, quienes se involucraron en las tareas para dejar el lugar en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes.

Con estos trabajos, el municipio busca que las familias puedan acudir a limpiar las tumbas, colocar flores y recordar a sus seres queridos en un espacio más limpio y seguro durante una de las fechas más significativas para la comunidad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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