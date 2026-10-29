Refuerzan seguridad y limpieza en el Panteón Dolores de Frontera, Coahuila, ante el Día de Muertos

En los trabajos participaron empleados de los distintos departamentos municipales, quienes se sumaron a las cuadrillas de Servicios Primarios, Ecología, Protección Civil y Obras Públicas para retirar maleza y basura, pintar y rehabilitar los andadores, además de mejorar las condiciones generales del camposanto.

FRONTERA, COAH.- Ante la llegada de cientos de familias que acudirán al Panteón Dolores para visitar a sus seres queridos este 1 y 2 de noviembre, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó una jornada de limpieza profunda y mantenimiento, en la que también se delimitaron tumbas que representan un riesgo para los visitantes.

Uno de los aspectos prioritarios fue identificar y delimitar las sepulturas peligrosas, con el propósito de evitar accidentes entre las personas que recorrerán el panteón durante los próximos días, cuando aumenta considerablemente la afluencia de visitantes.

Las labores también forman parte de los preparativos para la tradicional Alumbrada, que se llevará a cabo este domingo, una celebración en la que las familias se reúnen para recordar a sus difuntos y mantener vivas las costumbres del Día de Muertos.

Sara Irma Pérez Cantú agradeció la participación de los trabajadores municipales, quienes se involucraron en las tareas para dejar el lugar en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes.

Con estos trabajos, el municipio busca que las familias puedan acudir a limpiar las tumbas, colocar flores y recordar a sus seres queridos en un espacio más limpio y seguro durante una de las fechas más significativas para la comunidad.