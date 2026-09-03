Región Centro-Desierto: siete escuelas presentan afectaciones; algunas siguen sin clases

MONCLOVA, COAH.- A varios días del regreso a clases, siete escuelas de la Región Centro-Desierto permanecen bajo seguimiento de Servicios Educativos debido a diferentes problemáticas, entre ellas daños en los planteles, vandalismo, fallas eléctricas y conflictos internos. Algunas de estas situaciones han impedido que los alumnos regresen a las aulas. Abraham Segundo Gonzales, subdirector de Servicios Educativos, informó en entrevista con VANGUARDIA que actualmente se trabaja en la atención de estos casos para que los estudiantes afectados puedan regresar a clases lo antes posible.

Explicó que uno de los planteles con afectaciones es la primaria Américas Unidas, donde existe un problema relacionado con la techumbre. Además, señaló que se atienden situaciones relacionadas con las instalaciones eléctricas, entre ellas daños en mufas y medidores, como ocurre en la Escuela Ford. Indicó que ya se realizan las gestiones necesarias y existe coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para avanzar en las reparaciones y restablecer las condiciones necesarias en los planteles. Segundo Gonzales recordó que hace dos años la situación era más complicada, pues entre 15 y 20 escuelas no pudieron iniciar el ciclo escolar debido principalmente a actos de vandalismo y otros problemas. “Hace dos años que llegué tenía entre 15 y 20 escuelas que por vandalismo, por diferentes causas, no pudieron arrancar el ciclo escolar. Ahorita tengo siete”, señaló. Aclaró que Servicios Educativos mantiene seguimiento a alrededor de siete planteles que presentan diferentes necesidades, aunque no todos tienen suspendidas las clases.

También mencionó que en algunos casos se han presentado inconformidades de padres de familia relacionadas con obras y el manejo de recursos, por lo que se ha intervenido para mejorar la coordinación y vigilar que los trabajos se realicen conforme a las reglas y con materiales de calidad. En el caso de la primaria Sara Rendón, en Frontera, donde existe una investigación contra personal educativo, explicó que la directora fue retirada temporalmente del cargo mientras se determina si existen elementos para establecer alguna responsabilidad. Aclaró que este tipo de investigaciones pueden tardar varios meses, por lo que mientras se obtiene un dictamen se realizan cambios temporales en la dirección para garantizar el funcionamiento del plantel.