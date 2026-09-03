Pequeña de Monclova vuelve a clases: a sus 8 años enfrenta la fibrosis quística con valentía

Por indicación de sus especialistas, la menor ha comenzado a reducir gradualmente el uso de oxígeno durante el día, aunque todavía lo necesita por las noches y, en ocasiones, durante sus actividades diarias.

Es el caso de Isis Renata, de 8 años, quien después de dos años de estudiar desde casa volvió a la Escuela Primaria Manuel Acuña, en Monclova , mientras continúa enfrentando las complicaciones de la fibrosis quística pulmonar.

MONCLOVA, COAH.- En estas fechas, mientras para miles de estudiantes regresar a las aulas es algo sin mayor problema, para algunas familias el inicio del ciclo escolar representa un reto mucho mayor.

Isis no puede correr, caminar largas distancias ni realizar esfuerzos físicos excesivos, por lo que su madre, Miraida Elizabeth Vega, permanece cerca de ella y lleva consigo el equipo de oxígeno y la mochila de la niña.

Su regreso a clases ha contado con el respaldo de maestros y compañeros, quienes la apoyan con agua, medicamentos y otras necesidades. Además, el personal escolar procura evitar actividades que puedan afectar su recuperación.

La familia continúa organizando bingos, rifas y otras actividades para reunir recursos destinados al tratamiento de Isis, quien requiere oxígeno y medicamentos desde que nació.

¿QUÉ ES LA FIBROSIS QUÍSTICA?

La fibrosis quística es una enfermedad genética y crónica que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Provoca que las secreciones del organismo, como el moco, sean más espesas de lo normal, lo que puede dificultar la respiración y favorecer infecciones pulmonares frecuentes.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus efectos y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. El manejo puede incluir medicamentos, terapias respiratorias, fisioterapia y, en algunos casos, oxígeno suplementario, dependiendo de la condición de cada paciente.

(CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO Y LA PRENSA DE MONCLOVA)