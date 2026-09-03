Pequeña de Monclova vuelve a clases: a sus 8 años enfrenta la fibrosis quística con valentía

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    Pequeña de Monclova vuelve a clases: a sus 8 años enfrenta la fibrosis quística con valentía
    Isis Renata volvió a clases presenciales después de dos años de estudiar desde casa debido a la fibrosis quística pulmonar. EL TIEMPO

Tras dos años de estudiar desde casa por la fibrosis quística pulmonar, Isis Renata, regresó a las aulas con el apoyo de maestros, compañeros y su familia

MONCLOVA, COAH.- En estas fechas, mientras para miles de estudiantes regresar a las aulas es algo sin mayor problema, para algunas familias el inicio del ciclo escolar representa un reto mucho mayor.

Es el caso de Isis Renata, de 8 años, quien después de dos años de estudiar desde casa volvió a la Escuela Primaria Manuel Acuña, en Monclova, mientras continúa enfrentando las complicaciones de la fibrosis quística pulmonar.

Por indicación de sus especialistas, la menor ha comenzado a reducir gradualmente el uso de oxígeno durante el día, aunque todavía lo necesita por las noches y, en ocasiones, durante sus actividades diarias.

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Isis no puede correr, caminar largas distancias ni realizar esfuerzos físicos excesivos, por lo que su madre, Miraida Elizabeth Vega, permanece cerca de ella y lleva consigo el equipo de oxígeno y la mochila de la niña.

Su regreso a clases ha contado con el respaldo de maestros y compañeros, quienes la apoyan con agua, medicamentos y otras necesidades. Además, el personal escolar procura evitar actividades que puedan afectar su recuperación.

La familia continúa organizando bingos, rifas y otras actividades para reunir recursos destinados al tratamiento de Isis, quien requiere oxígeno y medicamentos desde que nació.

¿QUÉ ES LA FIBROSIS QUÍSTICA?

La fibrosis quística es una enfermedad genética y crónica que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. Provoca que las secreciones del organismo, como el moco, sean más espesas de lo normal, lo que puede dificultar la respiración y favorecer infecciones pulmonares frecuentes.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus efectos y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. El manejo puede incluir medicamentos, terapias respiratorias, fisioterapia y, en algunos casos, oxígeno suplementario, dependiendo de la condición de cada paciente.

(CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO Y LA PRENSA DE MONCLOVA)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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